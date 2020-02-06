Новая тенденция на рынке недвижимости: Нет денег на квартиру? Купи гостиничный номер

В НОМЕРА НЕ ПОЕДЕМ. МЫ ИХ КУПИМ

Пока одни думают, где бы наскрести миллиончиков десять, чтобы купить приличное жилье в Москве, а другие, поняв безнадежность этого дела, соглашаются на квартирки раза в 1,5 - 2 дешевле, но на окраине или вовсе за МКАД, третьи умудряются и деньги сэкономить, и в приличном районе поселиться.

Есть у нас, оказывается, жилищные резервы! Помимо классических квартир и апартаментов, сейчас на рынке появился и новый вид жилья - гостиничные номера. Некоторые отели распродают свои фонды населению.

Купил, а дальше хочешь - сам живи, хочешь - сдавай, а если недосуг возиться - отдай в управление гостиничной администрации. Все по закону: сдается же не квартира в жилом доме, а номер в гостинице - он относится к нежилому фонду.

Наш корреспондент в номере гостиницы «Восход» (18 кв. м), который вполне можно купить. Фото: Личный архив Владимира Перекреста

МЕНЬШЕ ЧЕМ ЗА ГОД ЦЕНА ВЫРОСЛА ВДВОЕ

Это объявление заставило бы сорваться с места даже самого отъявленного лентяя - жилье в трех минутах ходьбы от метро «Владыкино» и всего за 1,8 млн руб. И пусть в нем всего 18 квадратов, не беда - получается 100 тысяч за метр. Считай, даром.

Да-да, это и есть гостиничный номер, выставленный на продажу. Более того, утверждалось на сайте, администрация отеля готова взять его у будущего хозяина в аренду за 30 тысяч в месяц!

Знакомая купила в этом районе скромную однушку с «бабушкиным» ремонтом. Заплатила более 6 млн, а сдает за 34 тыс. В истории с отелем затраты в разы ниже, а деньги практически те же.

Продавались и номера посолиднее - например, симпатичные 2-комнатные площадью около 40 квадратов предлагались за 3,4 млн. Срочно звоню.

- Нет, это устаревшая информация, - пояснили в администрации отеля. - Гостиница все номера, которые хотела, уже продала. Сейчас если что-то и продается, то только физлицами на вторичном рынке.

Эти физлица свое дело знают - они перепродают номера в 1,5 - 2 раза дороже, чем купили. Аренда тоже упала.

Предложение, выходит, уже не такое заманчивое, но все равно, заверили меня в гостинице, покупателей хватает.

Советские отели перестраивают и продают населению.Фото: Shutterstock

УБОРКА - ПЛЮС, А КУХНЯ - МИНУС

- Вы здесь живете? - интересуется охранник.

- Нет, он со мной, - отвечает сопровождающая меня девушка-риэлтор.

Я все-таки решил посмотреть выставленные на продажу номера. Первое впечатление приятное, особенно в сравнении с привычными многоквартирными домами. Чистая лестница, приветливые девушки за стойкой регистрации, лифты, не отмеченные подростковыми зажигалками и знаками собачьего (и не только) внимания.

Аккуратные номера - раздельный санузел, чистое белье, фирменные полотенца. Постель с хорошим матрасом, телевизор, сейф, кондиционер, холодильник - все, как положено. Ну и условные рефлексы срабатывают: отель в нашем представлении всегда ассоциируется с отдыхом, отрывом от суеты...

А вот кухни нет - это для длительного проживания минус. Впрочем, в некоторых номерах можно по договоренности с администрацией подключить плитку и мойку.

В итоге получается, что в таком номере жить ничуть не хуже, чем в обычном доме. А сдавать его даже выгоднее.

ОСВЕЖИЛИ И ПРОДАЛИ

По соседству с «Восходом» находится отель «Алтай». Точнее, находился. Владельцы решили, что он свое отжил. Сделали реконструкцию, и теперь за суровыми стенами расположились уютные студии с кухонным уголком. Они неплохо сдаются.

Вообще бюджетные отели и апартаменты в Москве очень востребованы, и это может стать выгодной инвестицией.

Например, номер 13 кв. м в отельчике прямо у ревущего Третьего кольца продавался за 3,3 млн руб. Кто в здравом уме такое купит? Но тот, кто купил, получает от отеля 30 тыс. в месяц.

Номера продают не только в столице. Например, в Сочи, в апарт-отеле «Дагомыс», владельцу предлагают процент от продажи. В администрации уверяют, что доход составит 14%. Но даже если мои собеседники преувеличили, то возможность иметь недвижимость с видом на море в какой-то мере компенсирует недополученную прибыль.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

«Есть риск финансовой ловушки»

- Формат, когда собственнику платят фиксированную ставку, встречается не так часто, - говорит «КП» вице-президент Российской гильдии риэлторов Григорий Полторак. - Чаще отели, если берут у владельца номер в аренду, платят ему процент от заработка. Тут есть сложности с контролем. Да, можно подключиться к гостиничному компьютеру, но до конца быть уверенным, что тебе показывают объективные результаты, нельзя. Впрочем, есть риски и при фиксированной аренде. Условия могут быть выгодными только в этом году. А в следующем, например, администрация уменьшит выплаты. А если еще и увеличит отчисления за обслуживание, то владельцы номеров могут оказаться в финансовой ловушке.

КСТАТИ

Кто из знаменитостей жил в отелях

Многие известные люди предпочитали жить в гостиницах.

Например, Владимир Набоков целых 16 лет провел в отеле Fairmont Montreux Palace, в номере с видом на Женевское озеро. Сейчас 6-й этаж, где жил автор «Лолиты», называют Набоковским. А его номер можно снять за 750 швейцарских франков в сутки (примерно 700 евро).

Владимир Набоков.

Полюбил гостиничный быт и Эрнест Хемингуэй. Из номера 511 отеля Ambos Mundos открывался невероятный вид на старую Гавану и океан. Здесь он провел 7 лет, работая над романом «По ком звонит колокол». Сейчас номер, где жил Хэм, не принимает новых постояльцев, но всегда открыт - здесь теперь музей писателя, в котором хранятся его личные вещи и рукописи.

Эрнест Хемингуэй.

Но дольше всех, целых 34 года, провела в гостинице знаменитая Коко Шанель. Она поселилась в парижском отеле «Ритц» еще в 1937-м и прожила там до конца своих дней.

Коко Шанель.

Наша Алла Пугачева тоже много лет жила в отелях. Дольше всего - в московском «Балчуг Кемпински». Ее 2-комнатный люкс стоил $1600, но, говорят, диве предоставили 50-процентную скидку.