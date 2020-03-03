Путин и Меркель обсудили ситуацию в Идлибе
Президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель. В них обе стороны заявили, что надеются на плодотворные переговоры России и Турции, которые состоятся в Москве 5 марта.
Инициатором телефонного разговора с Путиным выступила немецкая сторона.
- Предметно обсуждены вопросы сирийского урегулирования с учетом нынешнего обострения ситуации в Идлибской зоне деэскалации. В данном контексте выражена надежда на результативное проведение предстоящей 5 марта в Москве российско-турецкой встречи на высшем уровне, - сообщается на сайте Кремля.
Напомним, что 27 февраля террористы запрещённой в России организации "Хайят Тахрир аш-Шам" провели наступление на сирийские правительственные войска. Армия открыла ответный огонь, в котором погибли турецкие военные, которые не должны были там находиться.
ИСТОЧНИК KP.RU