2020-03-03T15:39:12+03:00
Политика

Путин и Меркель обсудили ситуацию в Идлибе

Телефонные переговоры состоялись по инициативе Германии
Ася КУЗНЕЦОВА
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В ходе переговоров Путин и Меркель выразили надежду на плодотворные переговоры России и Турции, которые состоятся в Москве 5 мартаВ ходе переговоров Путин и Меркель выразили надежду на плодотворные переговоры России и Турции, которые состоятся в Москве 5 мартаФото: REUTERS
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Президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель. В них обе стороны заявили, что надеются на плодотворные переговоры России и Турции, которые состоятся в Москве 5 марта.

Инициатором телефонного разговора с Путиным выступила немецкая сторона.

- Предметно обсуждены вопросы сирийского урегулирования с учетом нынешнего обострения ситуации в Идлибской зоне деэскалации. В данном контексте выражена надежда на результативное проведение предстоящей 5 марта в Москве российско-турецкой встречи на высшем уровне, - сообщается на сайте Кремля.

Напомним, что 27 февраля террористы запрещённой в России организации "Хайят Тахрир аш-Шам" провели наступление на сирийские правительственные войска. Армия открыла ответный огонь, в котором погибли турецкие военные, которые не должны были там находиться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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