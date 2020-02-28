Минобороны РФ: попавшие под обстрел сирийских войск турецкие военные находились среди боевиков

28 Февр. 2020 2020-02-28T09:11:39+03:00

По данным ведомства, в районе, где военнослужащие попали под обстрел, никаких турецких подразделений не должно было быть [видео]

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В четверг, 27 февраля, войска Сирии обстреляли турецких военных, которые находились вместе с террористами в районе населенного пункта Бехун в Идлибской зоне. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В районе населенного пункта Бехун под обстрел сирийских войск попали турецкие военнослужащие, находившиеся в боевых порядках террористических формирований», - говорится в релизе министерства

В ведомстве уточнили, что согласно предоставленной от Анкары информации, в районе, где турецкие военнослужащие попали под обстрел, никаких подразделений Турции «не было и не должно было находиться».

В российском Минобороны также сообщили, что после получения данных об обстреле, Москва предприняла все необходимые меры для полного прекращения огня сирийскими войсками, а российский Центр по примирению враждующих сторон «находится в постоянном контакте с турецким Идлибским координационным центром».

Напомним, в Идлибе жертвами авиаудара стали более 30 военнослужащих турецкой армии. Турецкие военнослужащие нанесли ответный удар по сирийской армии. При этом для обстрела армия Турции использовала как авиацию, так и наземные силы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/762809" frameborder="0"></iframe> Лавров считает капитуляцией разговоры о перемирии с "бандитами" в Идлибе.

ИСТОЧНИК KP.RU