2020-02-28T09:11:39+03:00
Политика

Минобороны РФ: попавшие под обстрел сирийских войск турецкие военные находились среди боевиков

По данным ведомства, в районе, где военнослужащие попали под обстрел, никаких турецких подразделений не должно было быть [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Минобороны РФ: атакованные в Сирии войска Турции были среди боевиковМинобороны РФ: атакованные в Сирии войска Турции были среди боевиковФото: REUTERS
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В четверг, 27 февраля, войска Сирии обстреляли турецких военных, которые находились вместе с террористами в районе населенного пункта Бехун в Идлибской зоне. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В районе населенного пункта Бехун под обстрел сирийских войск попали турецкие военнослужащие, находившиеся в боевых порядках террористических формирований», - говорится в релизе министерства

В ведомстве уточнили, что согласно предоставленной от Анкары информации, в районе, где турецкие военнослужащие попали под обстрел, никаких подразделений Турции «не было и не должно было находиться».

В российском Минобороны также сообщили, что после получения данных об обстреле, Москва предприняла все необходимые меры для полного прекращения огня сирийскими войсками, а российский Центр по примирению враждующих сторон «находится в постоянном контакте с турецким Идлибским координационным центром».

Напомним, в Идлибе жертвами авиаудара стали более 30 военнослужащих турецкой армии. Турецкие военнослужащие нанесли ответный удар по сирийской армии. При этом для обстрела армия Турции использовала как авиацию, так и наземные силы.

Лавров считает капитуляцией разговоры о перемирии с "бандитами" в Идлибе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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