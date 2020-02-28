Минобороны РФ: попавшие под обстрел сирийских войск турецкие военные находились среди боевиков
В четверг, 27 февраля, войска Сирии обстреляли турецких военных, которые находились вместе с террористами в районе населенного пункта Бехун в Идлибской зоне. Об этом сообщили в Минобороны России.
«В районе населенного пункта Бехун под обстрел сирийских войск попали турецкие военнослужащие, находившиеся в боевых порядках террористических формирований», - говорится в релизе министерства
В ведомстве уточнили, что согласно предоставленной от Анкары информации, в районе, где турецкие военнослужащие попали под обстрел, никаких подразделений Турции «не было и не должно было находиться».
В российском Минобороны также сообщили, что после получения данных об обстреле, Москва предприняла все необходимые меры для полного прекращения огня сирийскими войсками, а российский Центр по примирению враждующих сторон «находится в постоянном контакте с турецким Идлибским координационным центром».
Напомним, в Идлибе жертвами авиаудара стали более 30 военнослужащих турецкой армии. Турецкие военнослужащие нанесли ответный удар по сирийской армии. При этом для обстрела армия Турции использовала как авиацию, так и наземные силы.
Лавров считает капитуляцией разговоры о перемирии с "бандитами" в Идлибе.
ИСТОЧНИК KP.RU
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