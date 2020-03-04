"Это был большой риск": Путин рассказал про свое обещание, что кризис 1998 не повторится

4 Март 2020 2020-03-04T11:05:48+03:00

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Президент России Владимир Путин заявил, что мировой финансовый кризис 2008 года негативно повлиял на планы развития нашей страны, но властям удалось не допустить обрушения экономики и «не свести к нулю накопления граждан»

«Я тогда (в 2008 году) стал председателем правительства и вынужден был сказать публично - это был большой риск, честно говоря (...) Я сказал, что не допущу, чтобы повторилась ситуация 1998 года, когда грохнулись все накопления граждан. И мы этого не допустили», - сказал российский лидер в интервью для проекта «20 вопросов Владимиру Путину» агентства ТАСС.

Путин отметил, что кризис 2008 года негативно отразился на развитии России, но, по его словам, в этом были виноваты не власти. «Это мировой финансовый, а потом и экономический кризис, который пришел извне», - добавил глава государства.

Сайт kp.ru писал, что в своем интервью Путин заявил, экономическая ситуация в России не идеальна, но есть стабильность, которая создает базу для развития.

ИСТОЧНИК KP.RU