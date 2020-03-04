"Это был большой риск": Путин рассказал про свое обещание, что кризис 1998 не повторится
Президент России Владимир Путин заявил, что мировой финансовый кризис 2008 года негативно повлиял на планы развития нашей страны, но властям удалось не допустить обрушения экономики и «не свести к нулю накопления граждан»
«Я тогда (в 2008 году) стал председателем правительства и вынужден был сказать публично - это был большой риск, честно говоря (...) Я сказал, что не допущу, чтобы повторилась ситуация 1998 года, когда грохнулись все накопления граждан. И мы этого не допустили», - сказал российский лидер в интервью для проекта «20 вопросов Владимиру Путину» агентства ТАСС.
Путин отметил, что кризис 2008 года негативно отразился на развитии России, но, по его словам, в этом были виноваты не власти. «Это мировой финансовый, а потом и экономический кризис, который пришел извне», - добавил глава государства.
Сайт kp.ru писал, что в своем интервью Путин заявил, экономическая ситуация в России не идеальна, но есть стабильность, которая создает базу для развития.
ИСТОЧНИК KP.RU