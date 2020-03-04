2020-03-04T14:05:00+03:00
Общество

Путин: фэйки о ситуации с коронавирусом в России распространяются из-за границы

Голикова сообщила, что состояние инфицированных, эвакуированных с круизного лайнера в Японии, удовлетворительное [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Путин: фэйки о ситуации с коронавирусом в России организованы из-за границыПутин: фэйки о ситуации с коронавирусом в России организованы из-за границыФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Сообщения о том, что российские власти скрывают информацию о числе заболевших в стране, которое якобы в разы больше, являются фейковыми. ФСБ сообщают, что они организованы в основном из-за границы. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин.

«Противопоставить им (вбросам) можно только одно - своевременную информацию для граждан страны», - подчеркнул глава государства.

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила российскому лидеру, что состояние трёх больных коронавирусом COVID-2019, эвакуированных с круизного лайнера в Японии, удовлетворительное, заболевание протекает в лёгкой форме.

«Фейковые сообщения о том, что власти скрывают информацию, а число заболевших больше в разы - не соответствуют действительности», - подтвердила вице-премьер.

Голикова также сообщила, что правительство предпринимает меры по контролю за ценами на маски и уже отмечено снижение цен на маски в 18 регионах.

Напомним, в России коронавирусом инфицировано 4 человека. Трое прибыли эвакуированных с круизного лайнера в Японии и один мужчина, вернувшийся в Москву из Италии. Накануне роспотребнадзор сообщил, что новых случаев заболевания в России не зарегистрировано, а власти и медики держат ситуацию под строгим контролем

Встреча Путина с членами правительства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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