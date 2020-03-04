2020-03-04T15:04:03+03:00
Общество

Герман Греф рассказал о самых востребованных профессиях будущего

По словам главы Сбербанка, простые специальности в скором времени исчезнут из-за развития искусственного интеллекта
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments8
Глава Сбербанка Герман Греф. Фото: РосконгрессГлава Сбербанка Герман Греф. Фото: Росконгресс
Изменить размер текста:

Все люди должны владеть технологией искусственного интеллекта, поскольку простые специальности, в связи с его развитием, в скором времени исчезнут из списка профессий. Такое заявление сделал глава Сбербанка Герман Греф на церемонии открытия финала олимпиады кружкового движения национальной технологической инициативы по направлению «Искусственный интеллект».

«Искусственный интеллект является, на наш взгляд, ключевой долгосрочной технологией, которая будет драйвером всех остальных технологий без исключений», - приводит его слова «РИА Новости».

Греф отметил, что на сегодняшний день технологии стали доминирующим фактором, определяющим не только экономику, политику, социальную жизнь, общество, но и жизнь каждого человека.

По словам главы Сбербанка, в будущем самыми востребованы будут такие профессии, как биотехнолог, инженер-биомедик, инженер виртуальной реальности, инженер-робототехник, наноинженер, нейроинформатик, проектировщик нейроинтерфейсов, а также специалист по применению искусственного интеллекта в медицине и проектировщик медицинских роботов.

Ранее сайт kp.ru писал о профессиях будущего и рассказал, какие из существующих специальностей останутся через 10 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Роскомнадзор ограничит доступ к ресурсам с фейками о коронавирусе в России
ЦБ РФ оценил влияние коронавируса на экономику России
СКР заочно обвинил командира ракетной бригады ВСУ в убийстве мирных жителей на Донбассе
Ученые рассказали, какие продукты нужно есть от стресса
Герман Греф рассказал о самых востребованных профессиях будущего
Минфин собирается закупить минимум валюты за два года
Минфин будет выделять 50 миллиардов рублей успешным регионам России
Террористы пытались применить химоружие в зоне деэскалации Идлиб
В Госдуму внесены предложения о 90-дневном ограничении цен на лекарства
Эксперт прокомментировал ситуацию с беженцами в Турции
Путин: фэйки о ситуации с коронавирусом в России распространяются из-за границы
Эрдоган уверен, что переговоры с Путиным приведут к прекращению огня в Сирии
Кремль проанализирует решение суда по делу МН17
Умер Алексей Сорокин - адмирал флота
Эрдоган попросил у Трампа поддержку боеприпасами в связи с операцией в Идлибе
В курс ОБЖ хотят добавить уроки цифровой грамотности
Кремль: поправка о государствообразующем народе в Конституции не ущемляет права иных этносов
Во время оползня в Бразилии погибли по меньшей мере 16 человек
В Счетной палате усомнились в прогнозе по снижению бедности в России
Ученые предсказали исчезновение половины пляжей в мире
Сенатор спрогнозировал реакцию ЕС в случае попыток Украины заморозить «Северный поток -2»
Курс доллара опустился ниже 66 рублей
Российские ученые придумали, как защитить государственные компьютеры от взлома
В ОП поддержали идею ограничить продажу алкоголя в барах и ресторанах