Герман Греф рассказал о самых востребованных профессиях будущего

4 Март 2020 2020-03-04T15:04:03+03:00

По словам главы Сбербанка, простые специальности в скором времени исчезнут из-за развития искусственного интеллекта

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Все люди должны владеть технологией искусственного интеллекта, поскольку простые специальности, в связи с его развитием, в скором времени исчезнут из списка профессий. Такое заявление сделал глава Сбербанка Герман Греф на церемонии открытия финала олимпиады кружкового движения национальной технологической инициативы по направлению «Искусственный интеллект».

«Искусственный интеллект является, на наш взгляд, ключевой долгосрочной технологией, которая будет драйвером всех остальных технологий без исключений», - приводит его слова «РИА Новости».

Греф отметил, что на сегодняшний день технологии стали доминирующим фактором, определяющим не только экономику, политику, социальную жизнь, общество, но и жизнь каждого человека.

По словам главы Сбербанка, в будущем самыми востребованы будут такие профессии, как биотехнолог, инженер-биомедик, инженер виртуальной реальности, инженер-робототехник, наноинженер, нейроинформатик, проектировщик нейроинтерфейсов, а также специалист по применению искусственного интеллекта в медицине и проектировщик медицинских роботов.

Ранее сайт kp.ru писал о профессиях будущего и рассказал, какие из существующих специальностей останутся через 10 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU