2020-03-05T00:55:39+03:00
Общество

Для туристов в Египте вводят новые визовые правила с 1 июня

Появится многократная виза на пять лет, а разрешенный срок пребывания в стране увеличили до 90 дней
Юлия САЛЬНИКОВА
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На визы в летние месяцы туристам сделают скидкуНа визы в летние месяцы туристам сделают скидкуФото: Олег УКЛАДОВ
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К началу отпускного сезона в Египте изменили визовые правила. Власти страны решили пойти на встречу туристам и сделали требования к гостям более лояльными. Главное изменение - появления многократной туристической визы сроком на пять лет. По туристической визе можно теперь дольше находиться на территории курортной страны - до 90 дней за одно пребывание.

Новые правила начинают действовать с 1 июня.

- В целях поощрения туризма и развития инвестиций в туристический сектор страны принято решение увеличить до 46 число стран, граждане которых имеют право получать визу на границе, продлить [с 30 дней с возможностью двукратного продления] разрешенный период пребывания в стране по туристической визе,- сообщили ТАСС в правительстве Египта.

По упрощенной схеме оформить визу можно будет тем, у кого уже есть визы США, Великобритании или Шенген. Документ оформляют через египетские консульства или специальный портал по оформлению электронных виз. Стоимость однократной туристической визы - 25 долларов, многократной - 60 долларов. В горячий туристический сезон- с июня по август, оформить визу в аэропорту Луксор можно со скидкой в 10 долларов.

Прямое авиасообщение с Египтом прекращено в 2015 году после теракта на борту самолета. С учетом распространения коронавируса, в том числе в странах, популярных у любителей пляжного отдыха, туроператоры просят возобновить полеты в Египет, чтобы у отдыхающих был выбор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Новости 24
Для туристов в Египте вводят новые визовые правила с 1 июня
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