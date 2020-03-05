2020-03-05T10:15:58+03:00
Политика

Вучич: Запад больше беспокоит сотрудничество Сербии с Китаем, чем с РФ

Этот вопрос регулярно поднимается на встречах с европейскими коллегами
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Александар ВучичАлександар ВучичФото: REUTERS
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Представители Евросоюза стали обращать гораздо меньше внимания на сотрудничество России и Сербии, а вот взаимодействие республики с Китаем их серьезно беспокоит. Об этом рассказал президент восточно-европейской страны Александар Вучич.

По словам главы государства, данная тема особо не затрагивалась во время его визита в Вашингтон, а вот коллеги из ЕС часто поднимают этот вопрос. На Западе расспрашивают сербских политиков о КНР, китайских инвесторах и инвестициях, передает журнал Foreign Policy.

"Речь больше не о России. Основное внимание все чаще и чаще фокусируется на Китае - вот что я заметил", - подчеркнул Вучич.

Президент добавил, что сотрудничество КНР и Сербии - "это капля в море" по сравнению с уровнем взаимодействия США и азиатской республики, однако именно к Белграду обращаются с претензиями.

Сайт kp.ru писал, что ранее сербские власти уже отвечали на подобную критику.

ИСТОЧНИК KP.RU

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