В Сербии ответили депутату бундестага, раскритиковавшему дружбу с Россией

28 Янв. 2020 2020-01-28T11:22:54+03:00

В Белграде заявили, что Москва, в отличие от Европы, не ставит предварительных условий для сотрудничества

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Европейские политики следуют двойным стандартам, когда выступают против сотрудничества Сербии с Россией и Китаем. Такое мнение высказал министр обороны республики Александр Вулин, комментируя недавнее выступление председателя Комитета бундестага по европейским делам Гюнтера Крихбаума.

Немецкий депутат заявил, что кандидат на вступление в Евросоюз не должен рассматривать Москву как полноправного и равного партнера объединения. Глава сербского ведомства на это напомнил, что Германия сама сотрудничает с Россией в рамках строительства газопровода "Северный поток-2", а Китай остается одним из ее крупнейших торговых партнеров.

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ИСТОЧНИК KP.RU