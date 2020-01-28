2020-01-28T11:22:54+03:00
Политика

В Сербии ответили депутату бундестага, раскритиковавшему дружбу с Россией

В Белграде заявили, что Москва, в отличие от Европы, не ставит предварительных условий для сотрудничества
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Европейские политики следуют двойным стандартам, когда выступают против сотрудничества Сербии с Россией и Китаем. Такое мнение высказал министр обороны республики Александр Вулин, комментируя недавнее выступление председателя Комитета бундестага по европейским делам Гюнтера Крихбаума.

Немецкий депутат заявил, что кандидат на вступление в Евросоюз не должен рассматривать Москву как полноправного и равного партнера объединения. Глава сербского ведомства на это напомнил, что Германия сама сотрудничает с Россией в рамках строительства газопровода "Северный поток-2", а Китай остается одним из ее крупнейших торговых партнеров.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
МВД: В Россию ежегодно приезжают больше 16 миллионов мигрантов
Производители прокомментировали подорожание молока и гречки
Власти Китая объяснили, почему так мало вылечившихся от коронавируса
В Сербии ответили депутату бундестага, раскритиковавшему дружбу с Россией
Губернатор Московской области рекомендовал профильной комиссии помиловать израильтянку Иссахар
В Москве слесарь изнасиловал и задушил 76-летнюю пенсионерку
В Алеппо жертвами обстрела боевиков вновь стали мирные жители
Лечение от коронавируса занимает от одной до двух недель
Кардиологи назвали симптомы приближающегося инфаркта
Из-за изменений климата Тихий океан настолько окисляется, что вода растворяет раковины крабов
Больше всего трудятся жители Калининграда, а меньше всего на Алтае
Ученые нашли в атмосфере грибковые облака, которые представляют опасность для людей
В Китае арестовали мужчину за запись в соцсетях о намеренном заражении людей коронавирусом
Роспотребнадзор: случаев заражения коронавирусом в России не зафиксировано
В Подмосковье 14-летняя девочка умерла по пути в школу
Посольство России обратилось к россиянам в китайской провинции Хубэй