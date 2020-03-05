"Он ничем не хуже": Путин назвал Касперского российским ответом Илону Маску

5 Март 2020 2020-03-05T12:32:50+03:00

По мнению президента России, наш соотечественник является одним из лидеров в сфере программного обеспечения

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Владелец компании "Лаборатория Касперского", российский программист Евгений Касперский может служить таким же примером для подражания, как американский инженер Илон Маск. Такого мнения придерживается президент РФ Владимир Путин.

"У нас Касперский есть. Я думаю, что в своей области [он] ничем не хуже", - сказал глава государства в интервью ТАСС.

Он напомнил, что принадлежащая предпринимателю компания по разработке IT-обеспечения является одним из лидеров в своей сфере. Предприятие могло бы достичь и больших успехов, но этому препятствуют ограничения со стороны других стран, считает президент.

По словам Путина, Касперский не единственный в России выдающий инноватор, просто именно его имя пришло в голову.

Сайт kp.ru публиковал интересные вырезки из новой части интервью главы государства - об "Искандерах", "Сириусе" и многом другом.

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ИСТОЧНИК KP.RU