В Химках горит спортшкола

6 Март 2020 2020-03-06T22:37:50+03:00

В Химках, на улице Репина, дом 6, произошел пожар в кирпичном трехэтажном здании Фото: МЧС России

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В подмосковных Химках, на улице Репина, горит кирпичный трёхэтажный дом, в котором располагается спортивная школа.

Представители МЧС сообщили, что площадь пожара составляет примерно 15 квадратных метров. Информации о пострадавших нет, всех людей успели эвакуировать.

В здании обрушилась кровля, также есть угроза обрушения первого этажа.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/765098" frameborder="0"></iframe> В Химках произошел пожар в кирпичном трехэтажном здании.О пострадавших информации нет

ИСТОЧНИК KP.RU