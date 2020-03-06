В Химках горит спортшкола
Обрушилась кровля здания
В Химках, на улице Репина, дом 6, произошел пожар в кирпичном трехэтажном зданииФото: МЧС России
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В подмосковных Химках, на улице Репина, горит кирпичный трёхэтажный дом, в котором располагается спортивная школа.
Представители МЧС сообщили, что площадь пожара составляет примерно 15 квадратных метров. Информации о пострадавших нет, всех людей успели эвакуировать.
В здании обрушилась кровля, также есть угроза обрушения первого этажа.
Новость дополняется
В Химках произошел пожар в кирпичном трехэтажном здании.О пострадавших информации нет
ИСТОЧНИК KP.RU