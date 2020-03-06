2020-03-06T22:37:50+03:00
Происшествия

В Химках горит спортшкола

Обрушилась кровля здания
Ася КУЗНЕЦОВА
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В Химках, на улице Репина, дом 6, произошел пожар в кирпичном трехэтажном зданииВ Химках, на улице Репина, дом 6, произошел пожар в кирпичном трехэтажном зданииФото: МЧС России
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В подмосковных Химках, на улице Репина, горит кирпичный трёхэтажный дом, в котором располагается спортивная школа.

Представители МЧС сообщили, что площадь пожара составляет примерно 15 квадратных метров. Информации о пострадавших нет, всех людей успели эвакуировать.

В здании обрушилась кровля, также есть угроза обрушения первого этажа.

Новость дополняется

В Химках произошел пожар в кирпичном трехэтажном здании.О пострадавших информации нет

ИСТОЧНИК KP.RU

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