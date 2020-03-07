Власти Гайаны объявили о депортации трех «выходцев из России» за «вмешательство в выборы»

7 Март 2020 2020-03-07T01:25:21+03:00

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Власти Гайаны объявили о депортации трех «выходцев из России», которых заподозрили во «вмешательстве» в прошедшие в этом южноамериканском государстве 2 марта парламентские и президентские выборы. Об этом со ссылкой на заявление министра государственной безопасности страны Хемраджа Рамджаттана сообщила газета Guyana Chronicle.

По его словам, речь идет о группе из четырех человек, которые, предположительно, работали на американскую энергетическую корпорацию Exxon Mobil, добывающую нефть на территории Гайаны. Трое из них были задержаны и выдворены из страны в день выборов, четвертого гайанские силовики еще разыскивают.

Министр уточнил, что трое депортированных в отеле Marriott беседовали с лидерами оппозиционной «Народной прогрессивной партии», причем «один из них был из Ливии и имел российское происхождение, один – из России, один – из Америки, российского происхождения».

«Наша разведка установила наличие сговора с целью получения доступа к компьютерной системе избирательной комиссии Гайаны», - утверждает министр.

Он добавил, что местная полиция связалась с представителями Exxon Mobil, чтобы прояснить ситуацию, а вот общаться по этому поводу с посольством России и Американской торговой палатой в Гайане власти страны не сочли нужным.

«Мы не считаем, что российское посольство может быть как-то с этим связано», - приводит издание слова министра.

Сайт kp.ru писал, что в Москве неоднократно заявляли: Россия не вмешивается в чужие выборы. Как сказал президент Владимир Путин, «у нас своих проблем хватает».

ИСТОЧНИК KP.RU