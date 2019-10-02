"Обязательно будем это делать": Путин пошутил о вмешательстве в выборы США

СЕГОДНЯ 15:15 2019-10-02T15:30:51+03:00

А потом добавил, что России "своих проблем хватает" [видео]

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Президент РФ Владимир Путин решил с юмором ответить на вопрос американского модератора форума "Российская энергетическая неделя", который поинтересовался, действительно ли Москва попытается вмешаться в запланированные на 2020 год выборы президента США.

Глава государства уже не впервые слышал подобный вопрос и всегда отвечал отрицательно, но в этот раз видимо, решил подыграть собеседнику.

"По секрету вам скажу: да, обязательно будем это делать, чтобы окончательно развеселить вас там как следует. Только вы никому не говорите", - сказал Владимир Владимирович.

Зал встретил его слова дружным смехом. А когда американец решил еще раз уточнить, значит ли эта шутка, что Россия все же не станет влиять на чужие избирательные процессы, Путин ответил следующее: "Знаете, у нас своих проблем хватает".

Сайт kp.ru писал, что США провели целое расследование о возможном вмешательстве Москвы в американские выборы, но так и не нашли связи между главой Белого дома Дональдом Трампом и Кремлем.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/735435" frameborder="0"></iframe> Путин о вмешательстве России в выборы в США.

ИСТОЧНИК KP.RU