"Обязательно будем это делать": Путин пошутил о вмешательстве в выборы США
Президент РФ Владимир Путин решил с юмором ответить на вопрос американского модератора форума "Российская энергетическая неделя", который поинтересовался, действительно ли Москва попытается вмешаться в запланированные на 2020 год выборы президента США.
Глава государства уже не впервые слышал подобный вопрос и всегда отвечал отрицательно, но в этот раз видимо, решил подыграть собеседнику.
"По секрету вам скажу: да, обязательно будем это делать, чтобы окончательно развеселить вас там как следует. Только вы никому не говорите", - сказал Владимир Владимирович.
Зал встретил его слова дружным смехом. А когда американец решил еще раз уточнить, значит ли эта шутка, что Россия все же не станет влиять на чужие избирательные процессы, Путин ответил следующее: "Знаете, у нас своих проблем хватает".
Сайт kp.ru писал, что США провели целое расследование о возможном вмешательстве Москвы в американские выборы, но так и не нашли связи между главой Белого дома Дональдом Трампом и Кремлем.
Путин о вмешательстве России в выборы в США.
ИСТОЧНИК KP.RU