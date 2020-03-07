2020-03-07T09:05:20+03:00
В мире

Ракета-носитель Falcon 9 вывела на орбиту грузовой корабль Cargo Dragon

Корабль доставит на МКС более 2,5 тонны груза
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Ракета-носитель Falcon 9 вывела на орбиту грузовой корабль Cargo DragonРакета-носитель Falcon 9 вывела на орбиту грузовой корабль Cargo DragonФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Ракета-носитель Falcon 9 вывела на орбиту американский космический корабль Crew Dragon с грузом для Международной космической станции (МКС). Об этом сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Космический корабль Dragon отделился от второй ступени ракеты-носителя Falcon 9 в 08:00 мск и начал самостоятельный полет. Через 12 минут на нем раскрылись солнечные батареи, которые начали снабжать корабль энергией.

Запуск Cargo Dragon к МКС проходит в рамках коммерческого контракта между NASA и компанией SpaceX. Это 20-я миссия и корабль должен доставить на Международную космическую станцию более 2,5 тонны груза.

Напомним, изначально NASA планировал осуществить запуск 6 марта. Однако при проверке систем второй ступени были обнаружены неполадки в работе мотора клапана и ее пришлось заменить.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Индии призвали закрыть Тадж-Махал из-за распространения коронавируса
В Россию вернулись восемь моряков с судна "Нептун"
В Facebook и Instagram запретят рекламу медицинских масок
Флот Украины предложили "усилить" списанными кораблями США
Ракета-носитель Falcon 9 вывела на орбиту грузовой корабль Cargo Dragon
В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать лучший букет на 8 марта
Симптомы коронавируса поменялись: новые данные ученых
Билл Клинтон рассказал о своем романе с Моникой Левински
Посольство России надеется, что после рекламы ФБР Киев разрешит сериал с Высоцким
Песков рассказал, как проходит подготовка к празднованию 75-летия Победы
В США считают, что талибы* не собираются соблюдать мирное соглашение
Коронавирусом в Южной Корее уже заразились 6767 человек, умерли 44
В ВОЗ заявили, что к лету коронавирус не исчезнет, как грипп
Число жертв коронавируса в Китае возросло до 3070
«Масштаб гения не подошел»: Жена Михаила Ефремова прокомментировала инцидент в аэропорту
В Госдуме считают, что Франция и Германия не позволят Зеленскому выйти из «нормандского формата»
Мадуро: Власти США готовят план войны против Венесуэлы
WSJ: Двух членов королевской семьи Саудовской Аравии заподозрили в госизмене
Коронавирус обнаружили еще на одном круизном лайнере
Страны ОПЕК+ не договорились о сокращении добычи нефти
Власти Гайаны объявили о депортации трех «выходцев из России» за «вмешательство в выборы»
Боец UFC Йоэль Ромеро перед титульным поединком с Исраэлем Адесаньей взвесился голым