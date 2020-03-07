Ракета-носитель Falcon 9 вывела на орбиту грузовой корабль Cargo Dragon

7 Март 2020 2020-03-07T09:05:20+03:00

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Ракета-носитель Falcon 9 вывела на орбиту американский космический корабль Crew Dragon с грузом для Международной космической станции (МКС). Об этом сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Космический корабль Dragon отделился от второй ступени ракеты-носителя Falcon 9 в 08:00 мск и начал самостоятельный полет. Через 12 минут на нем раскрылись солнечные батареи, которые начали снабжать корабль энергией.

Запуск Cargo Dragon к МКС проходит в рамках коммерческого контракта между NASA и компанией SpaceX. Это 20-я миссия и корабль должен доставить на Международную космическую станцию более 2,5 тонны груза.

Напомним, изначально NASA планировал осуществить запуск 6 марта. Однако при проверке систем второй ступени были обнаружены неполадки в работе мотора клапана и ее пришлось заменить.

ИСТОЧНИК KP.RU