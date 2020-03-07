2020-03-07T19:04:48+03:00
Политика

В Госдуме оценили идею Украины усилить свой флот американскими кораблями

Депутат Руслан Бальбек назвал данное желание «поистине фантастическим»
Елена АКИМОВА
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Украинский эксперт придумал, как изменить расклад сил в Черном мореУкраинский эксперт придумал, как изменить расклад сил в Черном мореФото: Анастасия ЖУКОВА
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В Госдуме оценили призыв украинского военного эксперта Михаила Самуся усилить флот списанными американскими кораблями.

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек усомнился, что данная инициатива выполнима и поможет «изменить баланс в Чёрном море».

Идею украинского эксперта депутат назвал «поистине фантастическими».

- Американцы не отдают никому современную боевую технику, не занимаются ракетной благотворительностью, - комментирует парламентарий.

К тому же, по мнению депутата, ракетные фрегаты образца 50—60-х годов и даже 70-х никак не повлияют на изменение обстановки в Черноморском регионе.

Это указывает на то, что инициатива украинского эксперта никак не связана с реальным положением дел.

- Надежды на американские фрегаты с «Томогавками» не оправданы, - отметил RT Руслан Бальбек.

Ранее украинский эксперт отметил, "если мы говорим об усилении морского направления Украины, то нам тут могут помочь только США. Быстро передать нам какое-то количество, хотя бы "секонд-хэнд" кораблей с ракетным оружием".

ИСТОЧНИК KP.RU

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