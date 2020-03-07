Флот Украины предложили "усилить" списанными кораблями США

7 Март 2020 2020-03-07T09:12:25+03:00

Предполагается, что это "изменит баланс сил" в Черном море

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Военные корабли из США могут "усилить" украинский флот. Вот только речь идет о суднах, которые уже списали со службы.

По мнению заместителя директора киевского Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаила Самуся, пока такой вариант является единственным средством усиления ВМС Украины и позволит "изменить баланс сил" на Черном море.

- Если мы говорим об усилении морского направления Украины, то нам тут могут помочь только США. Быстро передать нам какое-то количество, хотя бы "секонд-хэнд" кораблей с ракетным оружием, - сообщил Самуль украинскому изданию Главком.

По его мнению, в случае, если это все же случится, и украинский министр обороны Андрей Таран добьется получения списанных из ВМС США кораблей, для Киева это станет своего рода успехом.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал о том, что командующий военно-морским флотом Украины адмирал Игорь Воронченко пожаловался на силу российского флота. Военачальник обратил внимание, что за последние шесть лет ситуация изменилась и Россия перевооружила практически весь корабельный состав Черноморского флота.

ИСТОЧНИК KP.RU