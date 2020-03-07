2020-03-07T23:04:33+03:00
Общество

Умер паралимпиец Евгений Кегелев: ему было 33 года

В субботу, 7 марта, стало известно о том, что умер паралимпиец Евгений Кегелев
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Паралимпийский чемпион Евгений КегелевПаралимпийский чемпион Евгений КегелевФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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На 34-м году жизни умер паралимпиец Евгений Кегелев. Об этом стало известно в субботу, 7 марта. Печальную новость сообщила пресс-служба Паралимпийского комитета России.

"ПКР с прискорбием сообщает о безвременной кончине чемпиона Паралимпийских игр по легкой атлетике спорта слепых Евгения Кегелева... Паралимпийский комитет России выражает соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам спортсмена", - говорится в заявлении на сайте организации.

Причина смерти победителя Паралимпиады 2012 года не называется.

Сайт kp.ru писал, что Евгений Кегелев с детства почти ничего не видел и не слышал. В 2004 году он начал профессионально заниматься легкой атлетикой в Специализированной спортивной школе инвалидов, а через два года состоялись его первые соревнования. Евгений начал завоевывать медали и последовательно улучшать свои результаты.

На III всемирных играх UBSA в Бразилии в 2007 году россиянин вошел в пятерку лучших спортсменов, а в 2012-м ему досталось золото в эстафете 4х100 на XIV Паралимпийских летних играх в Лондоне. С результатом 42,66 секунды сборная России установила новый рекорд.

Кегелев входил в состав национальной команды до 2019 года, представлял Красноярский край. Его спортивные достижения отмечены государственной наградой – Орденом Дружбы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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