"Хорошо быть ребенком в Москве": Польскую блогершу поразило отношение россиян к детям
Автор блога "Мама в Москве" Анна Голембевская переехала из Польши в Россию вместе с мужем больше года назад после того, как ему предложили работу в столице. Иностранка воспитывает годовалую дочь Марию и рассказывает о своих буднях в чужой стране многочисленным подписчикам.
По мнению девушки, жизнь в Москве почти не отличается от жизни в больших польских городах, разве что некоторые привычные для европейской республики продукты сложно найти, да и цены повыше, зато российская столица лучше приспособлена для детей.
"Дети есть везде. Детям разрешается все... Хорошо быть ребенком в Москве", - сказала Анна в интервью польскому ресурсу Gazeta.pl.
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ИСТОЧНИК KP.RU