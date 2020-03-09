"Хорошо быть ребенком в Москве": Польскую блогершу поразило отношение россиян к детям

9 Март 2020 2020-03-09T11:04:59+03:00

По мнению Анны Голембевской, русские очень балуют своих малышей и разрешают им практически все

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Автор блога "Мама в Москве" Анна Голембевская переехала из Польши в Россию вместе с мужем больше года назад после того, как ему предложили работу в столице. Иностранка воспитывает годовалую дочь Марию и рассказывает о своих буднях в чужой стране многочисленным подписчикам.

По мнению девушки, жизнь в Москве почти не отличается от жизни в больших польских городах, разве что некоторые привычные для европейской республики продукты сложно найти, да и цены повыше, зато российская столица лучше приспособлена для детей.

"Дети есть везде. Детям разрешается все... Хорошо быть ребенком в Москве", - сказала Анна в интервью польскому ресурсу Gazeta.pl.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU