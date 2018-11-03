Иностранцы в России нашли семь чудес, к которым мы привыкли и не замечаем

СЕГОДНЯ 01:05 2018-11-03T01:02:16+03:00

От чего приходят в восторг иностранные туристы, которые смотрят на Россию и россиян не через очки пропаганды? Фото: Мария ЛЕНЦ

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Есть у меня друзья, Ивари и Флора, люди крайне необычные. Он – журналист, а она – логопед и художник, русская, но с эстонским гражданством. Эстонец и русская, родившаяся в прибалтий.

Жили себе прекрасно в Таллине, квартиру имели, ковры и машину – а потом вдруг все бросили и уехали в Индию. Сказали так: жизнь одна, и в ней очень мало радости – поэтому мы уезжаем туда, где она есть.

Это место звалось Ауровиль и предназначалось для людей, которым не нужны деньги. Натуральный коммунизм в его живом воплощении: работаешь по способности, получаешь по потребности. В общем, рай. Через полгода рай рухнул вместе с иллюзиями – «коммунистические» люди оказались совсем не такими бескорыстными, какими показались поначалу.

Ивари и Флора приняли решение лететь в Европу. В Черногорию, где в феврале цвели киви. По дороге туда потерялся чемодан со всеми картинами, которые Флора нарисовала в Индии. Это был знак.

Ивари и Флора в восторге от российской глубинки.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В Черногории поначалу тоже все было прекрасно: местные жители, девиз которых – «никогда не работать», отдыхающие, которых все это приводило в восторг. В уютнейшей шоколаднице, в которой мои друзья варили трюфеля и какао, нам было о чем поговорить. Но недолго – потому что через сезон они уехали и оттуда. На этот раз на целых четыре года, во Францию. Мы их на всякий случай даже и не беспокоили: где устрицы с улитками, и где мы?

И вот в начале осени от них пришло известие: едут посмотреть на Россию.

Можно сказать, в первый раз в жизни. Были однажды проездом, ничего понять не успели. Информацию получали исключительно из европейских СМИ. Такую примерно: в российских магазинах заканчиваются последние макароны, люди живут в полном страхе и нищете. Их друзья-литовцы, которые чересчур внимательно читают свою национальную прессу, картину дополнили: если скажете хоть слово против власти – за вами тотчас придут и отвезут прямиком к Путину. Ничего себе трансфер! Звучит заманчиво…

Таких экспертов по России на свете много. Можно сказать, большинство.

ПУТЬ К СЕРДЦУ ТУРИСТА ЛЕЖИТ ЧЕРЕЗ ЖЕЛУДОК

Выловили мы их почти на выезде из страны, когда все уже было позади – Москва, Золотое Кольцо, колокола и матрешки… Посадили перед борщом и приготовились слушать. Автоматом Калашникова, заметим, не пугали, только белорусским салом. А что: у нас тут теперь, после санкций, гастрономический рай... Почти как во Франции!

- Чтооооо?!!! – вскричали хором Ивари и Флора. – Да у нас по сравнению с вами ничего нет! На прилавке может лежать пять видов томатов, но все они будут одинаково невкусными. В Европейском Союзе существует стандарт, согласно которому овощи не должны отличаться друг от друга. Поэтому все эти пять сортов по вкусу будут напоминать морковку. И яблоко тоже будет напоминать морковку. Как и сама морковка. Это называется «Евростандарт». А в Россию можно зазывать туристов в «помидорные туры»!

Подтверждаю. Несколько лет назад заглянули ко мне в гости другие друзья – немцы. Поначалу все пытались рассказывать мне про «кровавый чекистский режим», а потом заглянули на местный рынок. И сломались… В итоге нарушили законы ЕС, спрятав в чемоданах и увезя с собой астраханские и волгоградские помидоры. И еще килограмчик замороженных белых грибов.

Ивари с Флорой ничего в Париж не повезли. Фермерское масло, которое, по их словам, они не едали с детства («которое блестит на срезе и пахнет ванилью») в чемодан же не засунешь. И кулебяки с расстегайчиками. Эти два новых слова Ивари повторяет с удовольствием, раньше он о них даже и не слышал.

- Я хотел увидеть своими глазами то, о чем вещает западная пропаганда: что в России все плохо и сплошной милитаризм, - говорит он. - Если честно, изначально я понимал, что все не так, как нам преподносят. Но хотел иметь возможность во всем убедиться лично.

Подготовка к поездке в Россию у Ивари и Флоры была хорошей. На подъезде к аэропорту в Париже полицейские – больше десяти человек с автоматами – велели им выйти из машины, поднять руки и поставить ноги на ширине плеч. Обыскали каждый шов на одежде. Бесцеремонно вытряхнули вещи, сто раз спросили, куда едут. В РОССИЮ??? Палец на крючке автоматчика дрогнул… Когда все закончилось, никто не извинился. Русские хакеры, заметим, в этом не участвовали.

Ивари полюбил русскую кухню, в особенности кулебяки и расстегайчики.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

СЕМЬ ЧУДЕС

Нам ведь интересно посмотреть на себя со стороны? Тогда давайте по пунктам. Итак: от чего приходят в восторг иностранные туристы, которые смотрят на Россию и россиян не через очки пропаганды? Вот что зацепило Ивари и Флору:

Первое: прекрасный аэропорт Домодедово, который у нас принято только ругать. «Все обходятся по-человечески. Все помогают. Впервые за много лет ощущение, что мы дома».

Второе. Электрички. «Нам говорили, что там по лавкам сидит рвань и пьянь, и что в пригородных поездах ездить опасно. И что на самом деле? Электричка пришла вовремя, чистенькая. Нету пьяных и обкуренных, к которым мы привыкли во Франции. Мы вслушивались, о чем говорят молодые люди – про учебу, про планы на будущее – это были разговоры людей, которые хотят строить свою жизнь! Это был первый шок».

Третье: вера. «Монастыри и церкви в абсолютно ухоженном виде, и народ искренно верующий. Мы много путешествовали и видели разные храмы. Но даже сравнивать нельзя, насколько искренне народ верует там и здесь».

Четвертое: люди. «Больше половины французов сидит на антидепрессантах или очень жестких медикаментах, оттого у них пустые глаза. Чувствуется потеря интереса к жизни. О России этого сказать нельзя. На первый взгляд россияне кажутся мрачными - сразу целовать и обнимать тебя не будут. Но стоит что-то попросить – за руку доведут, последнее дадут, все сделают. Это очень приятно, когда люди искренне хотят тебе помочь».

Пятое: здоровый патриотизм, которого раньше в русских не наблюдалось. «Народ гордится своей родиной. Ни разу мы не слышали, чтобы кто-то охаивал Россию – так, по мелочи: мэр дурной, или губернатор… Мы даже провели эксперимент и при каждом удобном случае специально подчеркивали, что мы, дескать, из самой Франции... Если еще лет 10-15 назад россияне после этой фразы смотрели на тебя с подобострастием, то теперь реагирует очень достойно».

Шестое: удивила Москва. «Нет, даже шокировала. Мы ожидали, что там будут давка, душегубка и грязь. Ничего подобного! Никаких бомжей и алкоголиков. Тротуары, где можно танцевать вальс. Никто никуда не бежит. Красиво, стильно, модно, никакого рванья – а нам говорили, что народ одет, как попало. Город обалденно чистый - мы все время стояли с открытыми ртами, когда мимо проезжала поливальная машина. Где такое может быть в Европе? Все пахнет свежестью! И это не только в Москве, но и во всех городах, где мы бывали».

Ивари и Флора обнаружили в России чистые электрички, патриотов и по-настоящему верующих людей.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Седьмое: чистота, физическая и энергетическая. Голубое небо, в котором нет самолетных полос. А у нас оно перечерчено, как шахматная доска... И люди тоже нравственно чистые. Когда паренек, с которым мы познакомились в самолете, услышал про европейскую толерантность и однополые браки, он несколько раз переспрашивал: неужели по Парижу парни ходят друг с другом и целуются? Он даже представить себе не мог, что бывает однополая любовь! Чувствуется, что люди реально далеки от всех этих извращений. Нам у вас было максимально комфортно».

«В ПРОВИНЦИИ НАС КОНКРЕТНО НАКРЫЛО…»

Аж во рту стало сладко: все у нас, оказывается, с точки зрения иностранного туриста, сахарно и ванильно… Но Москву-то, допустим, отмыли до блеска. А что с провинцией? Какой она смотрится из французского далека?

- Нам говорили: отъедешь на 100 км от Москвы и все закончится. Мы решили это проверить – настолько, сколько у нас было времени и сил. Убедились: улицы моют не только в Москве, но и в Костроме с Ярославлем. Ярославль – сногсшибательный. Чистейший! Люди скромные. Девушки кроткие. Магазины превосходные. То, что в них продается – это вообще отдельная история! Все продукты пахнут так, как должны пахнуть. Ты идешь по улице и чувствуешь манящий запах из кафе, что в Европе большая редкость. А нам говорили, что в провинции в магазинах ничего нет.

В Костроме поразили цены, в одном кафе было объявление: «Бизнес-ланч начиная с 99 рублей». То есть, всего за полтора евро! И при этом народ не нищенствует. Живут, наверное, не очень роскошно, но не побираются и не ходят оборванными, как французские клошары.

Мата за все путешествие мы вообще не слышали ни разу, курящих почти не видели, как и пьяных. Единственная нотка диссонанса – это цены на отели в Суздале, которые никак не соответствовали уровню и были нам не по карману.

По дороге в Гороховец мы готовили себя к тому, что это будет дыра. И вдруг, когда пошли гулять в центр города, нас конкретно накрыло… Зашли в магазин, поговорили – народ позитивный, уравновешенный. Все приглашали к ним переселяться, рассказывали: здесь можно жить, вот только заводы закрылись, работы нет и хлеб возят из соседнего района...

Мы ходили на длинные расстояния по 20 км в день и не уставали. От впечатлений не хотелось ни есть, ни пить, ни спать. У вас Путин, наверное магией, занимается…

А если говорить серьезно, то вот к какому они пришли выводу: видно, что у страны есть конкретная цель - куда идти и зачем, а не просто свет в конце тоннеля.

ПЕРЕЕЗЖАТЬ НЕЛЬЗЯ ОТКЛАДЫВАТЬ

- Мы бы хотели пожить в каком-нибудь маленьком провинциальном городе – в Гороховце, например, и позаниматься простыми вещами: печь хлеб, ходить в лес, жить в деревянном доме и почувствовать жизнь в России на периферии, - наконец, подытожили свой рассказ Ивари и Флора.

Разубеждать их нет смысла – аккурат на все две недели их путешествия российская осень включила все свои золотые лампочки, организовав им такое представление, которое не купишь ни за какие деньги. Они теперь безнадежно влюблены в Россию и ранены.

Уехали они в свой Руан, а я не перестаю думать – где поставить запятую в заголовке этой главки?

Переезжать нельзя? Откладывать? Или с точностью до наоборот?

Вот вернутся они сейчас во Францию и начнут рассказывать тамошнему люду про Россию, которую они обнаружили. И что услышат в ответ? Что они – «агенты влияния», завербованные Кремлем, которым лично Путин носит в конвертах зарплату?

А если решатся переехать на годик к нам – то узнают не понаслышке, что такое российская миграционная служба с ее бюрократией. И службы все прочие: газовая, электрическая, медицинская… И уедут разочарованными.

Но поставить на них эксперимент, отправив их к экспериментальную командировку в российскую действительность, чтобы рассказывать на страницах «КП» о приключениях многоопытных пилигримов было бы, пожалуй, здорово.

Чтобы понять через год, что там с запятой?

Вместо послесловия

Вот что написали Ивари и Флора, прочитав этот текст: «Мы перемещаемся с места на место не потому, что ищем рая на земле, а потому что пытаемся создавать его сами. Это наша позиция, которую мы выбрали вполне осознанно, полностью состоявшись в социуме и оставив его. А еще нашим перемещениям предшествует некий Зов, Знак, который указывает, где нужны наши энергии в данное время. Возможно, это звучит пафосно, но именно так и есть. Сейчас мы чувствуем этот Зов из России».