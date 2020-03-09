2020-03-09T17:25:02+03:00
Спорт

Первый тайм матча Спартак - Краснодар завершился вничью 0:0

Команды не забили голов в первом тайме матча 21 тура РПЛ в Тушино
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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"Спартак" играет дома 9 марта против "Краснодара"."Спартак" играет дома 9 марта против "Краснодара".Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Москве на стадионе "Открытие Арена" завершился первый тайм встречи "Спартак" - "Краснодар". В этой игре решится для кубанцев судьба второго места в Премьер-Лиге. После того, как "Ростов" обыграл на своем поле ЦСКА 3:2, то именно команда Карпина вышла на второе место в таблице. "Спартак" же весной - на ходу. Команда Тедеско выиграла у "Динамо" и ЦСКА два матча в календарном году.

Так что первый тайм игры прошел в равной борьбе настолько, что было сложно сказать, какая из двух команд на 10 месте в таблице, а какая борется за вторую строчку. Атаки катились на ворота как Александра Максименко, так и Матвея Сафонова. Но оборона во главе с голкиперами "Спартака" и "Краснодара" играла четко. Команды обменялись только желтыми карточками - по 2 с каждой из сторон.

В итоге на перерыв команды отправились при счете 0:0 на табло. Голов в первой половине встречи не было, и через 15 минут поединок на "Открытие Арене" будет возобновлен.

Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию матча Спартак - Краснодар. Стартовый свисток поединка прозвучал в 16:30 по московскому времени на стадионе "Открытие Арена".

ИСТОЧНИК KP.RU

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