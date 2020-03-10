В Китае число новых случаев заражения коронавирусом сократилось до 40: открываются магазины и школы

10 Март 2020 2020-03-10T01:01:14+03:00

За пределами Хубэй второй день подряд нет ни одного случая заражения в Китае Фото: GLOBAL LOOK PRESS

С момента начала распространения коронавируса в Китае прошло почти три месяца

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Китай возвращается к нормальной жизни после серьезных проблем с распространением коронавируса. Заболевание впервые было зарегистрировано в середине декабря 2019 года в городе Ухань провинции Хубэй. Этот регион и стал эпицентром распространения новой болезни - большая часть заболевших и погибших Китая - именно здесь.

Власти КНР сообщили, что пик заболевания пройден в середине февраля. По данным за 9 марта в Китае зарегистрировали 40 новых случаев заражения, это самый низкий показатель, начиная с 18 января.

- Провинция Цинхай на северо-западе Китая стала первой провинцией, которая вновь открыла свои школы в Китае, -сообщает CNN.

Открываются магазины, а временные больницы закрываются, поскольку в них уже нет необходимости - число выписанных пациентов превысило 58 тысяч, почти 1,5 тысячи за сутки. Общее число заболевших 80,7 тысяч человек.

Материковый Китай, за пределами эпицентра провинции Хубэй, не сообщал о новых случаях заболевания, второй день подряд.

ИСТОЧНИК KP.RU