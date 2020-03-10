В Москве вор забрался в квартиру на девятом этаже через балкон и похитил дорогие часы

10 Март 2020 2020-03-10T12:14:30+03:00

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Из охраняемой квартиры на Кутузовском проспекте в Москве похитили часы стоимостью 900 тысяч рублей. Неизвестный проник в жилище через балкон при том, что все происходило на девятом этаже.

Как сообщил сайту kp.ru источник в правоохранительных органах, кража была совершена 7-8 марта. Владелица квартиры обратилась в полицию утром в праздничный день.

Женщина рассказала, что кто-то разбил окно балконной двери, забравшись туда через смежный балкон общего пользования подъезда, и тайно вынес вещь, принадлежащую ее квартиросъемщику.

Речь идет о швейцарских наручных часах PATEK PHILIPPE GENEVE в корпусе из белого металла с кожаным ремнем черного цвета. Ущерб составил почти миллион рублей. Возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 3 статьи 158 УК РФ "Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище".

Сайт kp.ru писал, что в конце февраля из другой московской квартиры вынесли документы, технику и индийский музыкальный инструмент на общую сумму около 130 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU