2020-03-10T18:16:28+03:00
В мире

Посольство России: Выезд россиян из Италии не ограничивается из-за карантина

Российские дипломаты просят соотечественников, находящихся на итальянской территории, прислать свои данные на электронную почту
Ася КУЗНЕЦОВА
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В Италии 463 человека погибли от коронавируса, заражены 9 172 пациента, а выздоровели 724В Италии 463 человека погибли от коронавируса, заражены 9 172 пациента, а выздоровели 724Фото: REUTERS
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В посольстве России сообщили, что россияне не ограничены в выезде из Италии из-за карантинных мер по коронавирусу. Также находящихся в Италии россиян попросили как можно скорее выслать на электронную почту диппредставительства свои данные.

В Генеральном консульстве России в Милане также уточняли, что для вылета через аэропорты на севере Италии есть некоторые ограничения. Среди них высокая температура и прибытие из зон потенциального риска заражения коронавирусом). Также в вылете за рубеж может быть отказано тем гражданам Италии и имеющим вид на жительство в стране, чьё место жительства либо регистрации, числится в закрытых зонах страны. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал декрет, в соответствии с которым введены ограничения на въезд, выезд и перемещения внутри Ломбардии и 14 провинций на севере и в центре страны. Среди них провинции, входящие в состав Эмилия-Романьи, Марке, Пьемонта и Венето (включая Венецию). Такую меру правительство предприняло из-за стремительного распространения коронавируса по стране.

По состоянию на 10 марта в Италии 463 человека погибли от коронавируса. Заражены 9 172 пациента, а выздоровели 724.

Коронавирус парализовал север Италии.По числу заболевших Италия поставила печальный рекорд и вышла на первое место в Европе

ИСТОЧНИК KP.RU

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