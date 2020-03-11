2020-03-11T10:40:14+03:00
Политика

Путин: США хотят управлять Украиной за счет российских средств

Американцы "обхаживают" Киев, но не намерены давать ему деньги
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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США хотят управлять Украиной извне, но так, чтобы Россия при этом обеспечивала ее существование. Такого мнения придерживается президент РФ Владимир Путин.

"Они Украину обхаживают и взяли ее под внешнее управление, но хотят, чтобы Украина существовала в том числе и за наши деньги. Сами не хотят им деньги давать", - сказал глава государства в интервью ТАСС.

По его словам, в данном случае речь идет, в том числе, о тех средствах, которые Москвы отдает Киеву за транзит газа в Европу.

20 вопросов Владимиру Путину. Часть 11. О России на международной арене и об отношениях с США.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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