Путин: США хотят управлять Украиной за счет российских средств
США хотят управлять Украиной извне, но так, чтобы Россия при этом обеспечивала ее существование. Такого мнения придерживается президент РФ Владимир Путин.
"Они Украину обхаживают и взяли ее под внешнее управление, но хотят, чтобы Украина существовала в том числе и за наши деньги. Сами не хотят им деньги давать", - сказал глава государства в интервью ТАСС.
По его словам, в данном случае речь идет, в том числе, о тех средствах, которые Москвы отдает Киеву за транзит газа в Европу.
20 вопросов Владимиру Путину. Часть 11. О России на международной арене и об отношениях с США.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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