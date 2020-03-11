2020-03-11T19:01:31+03:00
Общество

Московскую международную конференцию по безопасности перенесли на 2021 год из-за коронавируса

На конференцию планировалось прибытие делегаций из 115 стран мира [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Московскую международную конференцию по безопасности перенесли из-за коронавирусаМосковскую международную конференцию по безопасности перенесли из-за коронавирусаФото: Минобороны РФ
Изменить размер текста:

Министерство обороны России приняло решение перенести Московскую международную конференцию по безопасности на следующий год из-за ситуации с коронавирусом нового типа.

«В связи с текущей ситуацией, связанной с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в мире, IX Московская конференция по международной безопасности перенесена на 2021 год», - говорится в сообщении ведомства.

В Минобороны сообщили, что на конференцию должны были приехать делегации из 115 стран мира.

Сайт kp.ru писал, что в связи с коронавирусом отменили многие массовые мероприятия. Несколько дней назад было принято решение отменить Международный экономический форум в Петербурге. Накануне и-за распространения вируса во Франции были отменены все массовые мероприятия в стране, численностью выше тысячи человек. Под эти категории попадали и гастроли Большого театра.

Профилактика коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В России выявлено восемь новых заболевших коронавирусом
Глава МИД Польши признал ведущую роль СССР в победе над фашизмом
ВОЗ объявила пандемию нового коронавируса в мире
Суд приговорил бывшего замглавы ФСИН Коршунова к девяти годам колонии
Московскую международную конференцию по безопасности перенесли на 2021 год из-за коронавируса
Туроператоры сообщили о массовых отказах от поездок в Израиль
Коронавирус в Германии: Меркель заявила о возможной опасности заражения коронавирусом
Российские авиакомпании из-за коронавируса приостановят рейсы в Италию, Францию и Германию
Россия призвала США уничтожить запасы химического оружия в кратчайшие сроки
В российских колониях число подростков за 13 лет сократилось в четыре раза
Курс рубля на 11 марта 2020: российская валюта ускорила снижение
Поступило анонимное сообщение о «минировании» самолета рейса Иркутск – Москва
Названы страны, где можно отдохнуть без риска попасть на карантин
С 15 апреля маткапитал начнут оформлять автоматически
В Госдуме прокомментировали законопроект о снижении НДС
Коронавирус в Италии: в стране предлагают ввести новые ограничительные меры
Названы самые дефицитные профессии в России