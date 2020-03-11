Московскую международную конференцию по безопасности перенесли на 2021 год из-за коронавируса

11 Март 2020 2020-03-11T19:01:31+03:00

На конференцию планировалось прибытие делегаций из 115 стран мира [видео]

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Министерство обороны России приняло решение перенести Московскую международную конференцию по безопасности на следующий год из-за ситуации с коронавирусом нового типа.

«В связи с текущей ситуацией, связанной с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в мире, IX Московская конференция по международной безопасности перенесена на 2021 год», - говорится в сообщении ведомства.

В Минобороны сообщили, что на конференцию должны были приехать делегации из 115 стран мира.

Сайт kp.ru писал, что в связи с коронавирусом отменили многие массовые мероприятия. Несколько дней назад было принято решение отменить Международный экономический форум в Петербурге. Накануне и-за распространения вируса во Франции были отменены все массовые мероприятия в стране, численностью выше тысячи человек. Под эти категории попадали и гастроли Большого театра.

Профилактика коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU