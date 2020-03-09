Гастроли Большого театра во Франции отменили из-за коронавируса

9 Март 2020 2020-03-10T00:05:36+03:00

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Из-за распространения коронавируса во Франции отменены все массовые мероприятия в стране, численностью выше 1 тысячи человек. Под эти категории попадает концерт Большого театра - российские музыканты планировали выступить во Франции с 10 по 15 марта.

Во Франции число заболевших превысило 700 человек, причем в изолированные палаты попали не только рядовые граждане, но и чиновники. Депутат из партии "Республиканцы" из-за коронавируса и вовсе оказался в реанимации. Президент Франции Эммануэль Макрон предположил, что такая ситуация будет сохраняться в стране "многие недели". В стране принимают все новые меры для предотвращения распространения инфекции, в том числе отмена массовых культурных и спортивных мероприятий:

- Нам позвонили наши французские партнеры и сообщили, что Парижская филармония, где планировались выступления артистов Большого театра, закрывается, так как ее зал рассчитан на 2,4 тыс. мест. Зал Зернового рынка в Тулузе, где мы также должны были выступить, вмещает 2,5 тыс. зрителей... Сегодня Большой театр не полетел на гастроли,- сообщил ТАСС генеральный директор ГАБТ Владимир Урин.

В России 9 марта подтверждены еще три случая коронавируса - все госпитализированные посещали Италию. Пациента из Московской, Калининградской и Белгородской областях, вычислили лиц, контактировавших с зараженными, им предстоит двухнедельный карантин.

ИСТОЧНИК KP.RU