11 Март 2020 2020-03-11T21:42:35+03:00

Итальянку заперли на карантин с телом умершего от коронавируса мужа Фото: REUTERS

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Жительнице итальянской коммуны Боргетто-Санто-Спирито в северной провинции Савона пришлось несколько дней провести взаперти с телом мужа, который стал жертвой коронавируса.

Как сообщает издание New York Post, мужчина отказался от госпитализации и скончался в своей квартире 9 марта. Власти коммуны сослались на протокол безопасности, который запрещается приближаться к погибшим от коронавируса, и не стали вывозить труп.

Мэр отметил, что если бы мужчина не отказывался от госпитализации, то такого бы не произошло.

Супруга покойного оказалась заперта на карантин в квартире вместе с телом своего мужа.

Как передают соседи, она звала на помощь с балкона. «Никто не может приблизиться, чтобы помочь ей или поддержать ее. Мы надеемся, что ситуация быстро разрешится. Мы думаем о том, что она пережила», - рассказал New York Post один сосед.

Напомним, по уровню смертности от коронавируса Италия вышла на первое место. Всего жертвами вируса стали 631 человек. В стране зафиксировано более 10 тысяч случаев заболевания. Власти северных регионов Ломбардия и Венето потребовали ужесточить меры общенационального карантина.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/765494" frameborder="0"></iframe> Италия переживает крупнейшую за пределами Азии вспышку COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU