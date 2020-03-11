2020-03-11T21:42:35+03:00
В мире

Итальянку заперли на карантин с телом умершего от коронавируса мужа

Труп погибшего мужчины не стали вывозить, сославшись на протокол безопасности [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Итальянку заперли на карантин с телом умершего от коронавируса мужаИтальянку заперли на карантин с телом умершего от коронавируса мужаФото: REUTERS
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Жительнице итальянской коммуны Боргетто-Санто-Спирито в северной провинции Савона пришлось несколько дней провести взаперти с телом мужа, который стал жертвой коронавируса.

Как сообщает издание New York Post, мужчина отказался от госпитализации и скончался в своей квартире 9 марта. Власти коммуны сослались на протокол безопасности, который запрещается приближаться к погибшим от коронавируса, и не стали вывозить труп.

Мэр отметил, что если бы мужчина не отказывался от госпитализации, то такого бы не произошло.

Супруга покойного оказалась заперта на карантин в квартире вместе с телом своего мужа.

Как передают соседи, она звала на помощь с балкона. «Никто не может приблизиться, чтобы помочь ей или поддержать ее. Мы надеемся, что ситуация быстро разрешится. Мы думаем о том, что она пережила», - рассказал New York Post один сосед.

Напомним, по уровню смертности от коронавируса Италия вышла на первое место. Всего жертвами вируса стали 631 человек. В стране зафиксировано более 10 тысяч случаев заболевания. Власти северных регионов Ломбардия и Венето потребовали ужесточить меры общенационального карантина.

Италия переживает крупнейшую за пределами Азии вспышку COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

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