Коронавирус в Италии: в стране предлагают ввести новые ограничительные меры

11 Март 2020 2020-03-11T17:05:16+03:00

Власти северных регионов просят об ужесточении мер общенационального карантина в связи с распространением коронавируса в Италии [видео]

Изменить размер текста: A A

Правительство Италии готово рассмотреть запрос о введении более жестких карантинных мер в связи со вспышкой коронавируса нового типа. Такое заявление сделал премьер страны Джузеппе Конте на пресс-конференции, на которой было объявлено о выделении 25 миллиардов евро для поддержки экономики на фоне вспышки COVID-19.

Таким образом глава итальянского кабмина отреагировал на требования властей северных регионов Ломбардия и Венето об ужесточении мер общенационального карантина. Они предлагают закрыть все предприятия и учреждения, за исключением аптек и магазинов. Также остановить транспорт, а из коммунальных служб оставить только самые необходимые, например, по вывозу отходов.

«Что касается правительства, мы вовсе не закрыты для принятия более жестких меры. Мы готовы последовать запросам, в случае если они поступят из Ломбардии или других регионов», - сказал премьер.

Глава правительства сообщил, что дал поручение министру здравоохранения Сперанце, чтобы тот оформил запросы и объяснил мотивацию.

Напомним, 10 марта всю Италию закрыли на въезд и выезд из-за коронавируса. Таким образом под карантин попадала вся страна, а не только северные регионы. На данный момент в Италии зарегистрировано более 10 тысяч случаев заражения коронавирусом.

По уровню смертности страна вышла на первое место. За прошлые сутки от инфекции погибли 168 человек - это самый высокий показатель с момента распространения болезни в стране. Всего жертвами заболевания стали 631 человек.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/765580" frameborder="0"></iframe> Очередь в римский супермаркет - итальянцы запасались продуктами перед карантином.

ИСТОЧНИК KP.RU