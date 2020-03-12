Милые и агрессивные: москвичей предупреждают о нашествии енотов

12 Март 2020 2020-03-12T12:09:29+03:00

"Енотонашествие" специалисты предсказывали еще в 2016 году, когда появилась мода на милых зверьков

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Жители Москвы все чаще стали замечать на территории столицы диких животных. Сейчас в Центре реабилитации диких животных находятся уже 10 зверей.

Раньше животные были очень популярны - их заводили контактные зоопарки, а люди часто покупали енотов домой.

- Я еще в 2016 году говорил, что нас ждет енотонашествие. Еноты, конечно, милые создания, но по факту кроме внешности больше ничего и нет. Это довольно агрессивный зверек, не особо дрессируется и любит подчиняться, - заявил начальник отдела сохранения биоразнообразия департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров РИА Новости.

Благодаря особенностями своей физиологии зверьки могут с легкостью проникнуть в труднодоступные места или пошалить - забраться в дом, на дерево или что-то украсть.

Ранее сайт kp.ru писал, как в Москве енот по хозяйничал в кафе. Голодный зверек рыскал в поисках еды и нашел печенье. Воришке не повезло - заведение оказалось тематическим. Тут и официанты в форме полицейских, и тюремные решетки по залу расставлены. Прожорливого любителя печенья "арестовал" сотрудник кафе. Позже енот все-таки растопил сердца сотрудников общепита и его на время забрали домой - пока не отыщется хозяин.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/737546" frameborder="0"></iframe> Енот забрался в кафе в Москве и украл печенье.Как животное попало в район Шаболовки, тем более в кафе - остаётся загадкой

ИСТОЧНИК KP.RU