2019-10-13T16:32:06+03:00
Дом. Семья

«Посадили в тюрьму»: Енот пробрался в кафе в Москве, чтобы стянуть печенье

Владельцы кафе теперь разыскивают хозяина маленького питомца. Да поскорее - уж очень прожорливый попался зверек [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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«Посадили в тюрьму»: Енот пробрался в кафе в Москве, чтобы стянуть печенье«Посадили в тюрьму»: Енот пробрался в кафе в Москве, чтобы стянуть печеньеФото: Страница в социальной сети героя публикации
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Кафе «Кусочки» в Москве разыскивает хозяина енотика-вора. Животное каким-то образом пробралось в помещение кафе и попыталось стянуть печенье. Но воришке не повезло - кафе оказалось не простым а тематическим. Тут и официанты в форме полицейских, и тюремные решетки по залу расставлены. Тщательнее полосатому нужно было планировать миссию.

А тут - ничего не попишешь. Любителя печенья "арестовал" официант и предложил зверьку подумать над своим поведением - в антуражной "тюрьме", под которую замаскирован один из залов.

Правда, воришка быстро растопил сердца сотрудников кафе и его забрали домой - пока не отыщется хозяин. А его все очень ждут. И зверек, который явно соскучился и раскаивается в бурных похождениях. И владельцы кафе - ведь енот оказался весьма прожорливым.

- Если ты хозяин - не переживай, мы его кормим. Правда он ест очень много, так что найдись поскорее (но не бойся, счёт предоставлять не будем), - пишут сотрудники в Инстаграме.

В кафе очень просят распространить новость об енотике и надеются, что скоро он вернется домой.

Енот забрался в кафе в Москве и украл печенье.Как животное попало в район Шаболовки, тем более в кафе - остаётся загадкой

ИСТОЧНИК KP.RU

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