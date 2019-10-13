«Посадили в тюрьму»: Енот пробрался в кафе в Москве, чтобы стянуть печенье

Кафе «Кусочки» в Москве разыскивает хозяина енотика-вора. Животное каким-то образом пробралось в помещение кафе и попыталось стянуть печенье. Но воришке не повезло - кафе оказалось не простым а тематическим. Тут и официанты в форме полицейских, и тюремные решетки по залу расставлены. Тщательнее полосатому нужно было планировать миссию.

А тут - ничего не попишешь. Любителя печенья "арестовал" официант и предложил зверьку подумать над своим поведением - в антуражной "тюрьме", под которую замаскирован один из залов.

Правда, воришка быстро растопил сердца сотрудников кафе и его забрали домой - пока не отыщется хозяин. А его все очень ждут. И зверек, который явно соскучился и раскаивается в бурных похождениях. И владельцы кафе - ведь енот оказался весьма прожорливым.

- Если ты хозяин - не переживай, мы его кормим. Правда он ест очень много, так что найдись поскорее (но не бойся, счёт предоставлять не будем), - пишут сотрудники в Инстаграме.

В кафе очень просят распространить новость об енотике и надеются, что скоро он вернется домой.