Путин и Эрдоган обсудили выполнение договоренностей по Идлибу

12 Март 2020 2020-03-12T19:44:44+03:00

В ходе телефонного разговора российский и турецкий лидеры отметили снижение напряженности в идлибской зоне деэскалации [видео]

Изменить размер текста: A A

В ходе телефонного разговора президенты России и Турции, Владимир Путин и Режеп Тайип Эрдоган обсудили ситуацию в сирийской провинции Идлиб и ход выполнения договорённостей, достигнутых на переговорах в Москве.

«Обсуждены вопросы, связанные с реализацией договоренностей, достигнутых в ходе российско-турецкой встречи на высшем уровне в Москве 5 марта», - сообщили в пресс-службе Кремля.

В сообщении говорится о том, что оба лидера «с удовлетворением» отметили «существенное снижение напряженности» в Идлибе, а также важность продолжения совместной работы, прежде всего по линии Министерств обороны.

Напомним, в ходе переговоров в Москву 5 марта российского и турецкого лидеров были достигнуты договоренности по урегулированию в Сирии. Главными пунктами соглашения стали режим прекращения огня в Идлибской зоне деэскалации, патрулирования на территории Идлиба, в том числе и по новым маршрутам, а также создание коридора безопасности.

Путин и Эрдоган после переговоров в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU