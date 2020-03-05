5 Март 2020 2020-03-05T20:53:04+03:00

Путин: Москва и Анкара согласовали совместный документ по урегулированию в Сирии Фото: REUTERS

Российский лидер заявил, что в критические моменты всегда удавалось находить точки соприкосновения с турецкими партнерами

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В Кремле входе переговоров турецкого и российского президентов, Реджеп Тайип Эрдоган и Владимира Путина, Москва и Анкара согласовали совместный документ по урегулированию в Сирии.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что стороны договорились о - прекращение огня сегодня в полночь и создание коридор безопасности 6 километров к северу и югу от трассы М4 в Сирии.

Путин отметил, что «Россия не всегда согласна с турецкими партнерами в оценках происходящего в Сирии, но в критические моменты всегда удавалось находить точки соприкосновения». «Так произошло и в этот раз», - добавил он

Российский лидер заявил, что обе стороны исходят из принципов суверенитета и территориальной целостности Сирии и согласны, что нельзя допустить ослабления борьбы с терроризмом.

Путин также поблагодарил своего турецкого коллегу за то, что он решил приехать в Москву и подтвердить двухсторонние отношения.

Напомним, переговоры двух лидеров, главная тема которых была обострившаяся ситуация в Идлибе, продолжалась 5 часов 45 минут. Перед прибытием в Москву Эрдоган выразил уверенность, что встреча с Путиным должна привести к прекращению огня в Идлибе.

ИСТОЧНИК KP.RU