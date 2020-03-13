2020-03-13T14:40:10+03:00
Общество

Елена Малышева назвала возможную альтернативу антисептикам

Она отметила, что дефицит спиртосодержащих гелей не станет проблемой для нашей страны
Елена АКИМОВА
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Елена Малышева назвала лучший способ защиты от инфекционных заболеванийЕлена Малышева назвала лучший способ защиты от инфекционных заболеванийФото: Александр ГЛУЗ
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Елена Малышева подсказала самые действенные варианты профилактики вирусных заболеваний. По мнению телеврача, самым актуальным способом защиты от любых инфекций по прежнему является дезинфекция. При этот вовсе не обязательно обрабатывать руки антисептиком, достаточно мыла и воды.

- Главное средство защиты — это мытье рук. Лучше с мылом. Вода и мыло в России по-прежнему доступны и трудно найти место, где к ним не будет доступа. Так что дефицит спиртосодержащих гелей вряд ли станет камнем преткновения, - комментирует Елена Малышева телеканалу «360».

По мнению телеврача, подобный способ будет хорошей профилактикой не только «традиционной» простуды, но и распространяющегося по миру коронавируса.

Коронавирус начал распространяться по миру с декабря 2019 года. Первой страной где была зафиксировано болезнь стал Китай. Сегодня там закрыты 14 госпиталей, которые были организованы специально для больных новым заболеванием. А вот в Италии дела обстоят не очень хо

Всего на 13 марта в мире заболело более 135 тысяч человек, без малого пять тысяч человек умерло. Победить болезнь смогли 70 тысяч пациентов.

В России тоже зафиксировано заболевание, им болеют 28 человек. В минувшие сутки оперативный штаб сообщил о еще 6 случаях заражения коронавирусом. Четверо из них - москвичи. Еще двоих нашли в Калининградской области и Краснодарском крае.

ИСТОЧНИК KP.RU

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