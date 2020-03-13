2020-03-13T08:21:29+03:00
Коронавирус Covid-19

Китайский коронавирус в мире, последние новости на 13 марта 2020 года: "пояс смерти" оказался фейком, в России возводят больницу по примеру Китая

Мы собрали последние новости о распространении китайского коронавируса на 13 марта 2020 года [видео]
Григорий ЛЕОРДА
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Мир продолжает бороться с инфекциейМир продолжает бороться с инфекциейФото: REUTERS
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В минувшие сутки коронавирус многое внес в повестку дня. Стало известно об отмене множества соревнований по всему миру. Мера пока вынужденная, но уже приходят сообщения о заболевании именитых спортсменов. Подобные вести вынуждают руководство клубов закрывать на карантин всю команду и переносить матчи.

В мессенджерах гуляла картинка с "поясом смерти", которым коронавирус "обнял" землю

В мессенджерах гуляла картинка с "поясом смерти", которым коронавирус "обнял" землю

ФИФА переносит все отборочные матчи к Чемпионату Мира по футболу 2022 года. Вслед за ней переносится и чемпионат мира по хоккею. Международный олимпийский комитет пока воздерживается от заявлений, но не исключает отмены соревнований в том случае, если подобную рекомендацию сделает Всемирная организация здравоохранения.

Тем временем, по рунету гуляет очередной фейк. В мессенджерах гуляла картинка с "поясом смерти", которым коронавирус "обнял" землю. При проверке оказалось, что китайский сайт, «родивший» эту карту - развлекательный портал. Его авторы сделали подборку таинственных мест и мистических достопримечательностях вроде Бермудского треугольника. Никакого отношения к коронавирусу этот путеводитель не имеет.

Оперативный штаб сообщил, что в минувшие сутки в России было выявлено еще 6 случаев заражения коронавирусом. Четверо из них - москвичи. Еще двоих нашли в Калининградской области и Краснодарском крае.

Также вчера стало известно, что больницу (о планах на строительство которой говорили всего неделю назад) уже начали возводить. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Началось строительство новой инфекционной больницы для зараженных коронавирусом в Новой Москве. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Началось строительство новой инфекционной больницы для зараженных коронавирусом в Новой Москве. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Напомним, согласно замыслу в Новой Москве возведут корпус. Это будет медцентр в котором будут изолировать и лечить людей с COVID-2019. 14 таких больниц недавно закрыли в Китае, потому что болезнь в той стране пошла на спад. Ее лидер даже заявил о скорой победе над вирусом.Заметим, что китайские чудо-больницы возводили в рекордные сроки - всего за две недели. Столичные власти такой скорости не обещают, но и откладывать в долгий ящик завершение строительства никто не собирается.

- Будем наращивать наши усилия. Буквально вчера мной был подписан указ об ограничении массовых мероприятий. Будем смотреть дальше, при необходимости будем ужесточать эти требования, - сказал Сергей Собянин.

Коронавирус: только без рук!.Лёгким движением рукопожатие превращается в ногопожатие! А от поцелуйчиков и обнимашек придется воздержаться. Коронавирус меняет вековые привычки. Но ВОЗ напоминает: главное – мыть руки!

ИСТОЧНИК KP.RU

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