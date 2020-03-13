Турция и Россия начнут патрулировать сирийскую трассу М-4 с 15 марта
В ходе переговоров по Идлибу в Анкаре в пятницу, 13 марта, турецкая и российская стороны подписали документ о патрулировании 70-километрового участка сирийской трассы М-4, которое начнется с 15 марта. Об этом сообщил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.
«Подготовленный документ был подписан двумя сторонами, он вступил в силу. Мы увидим первое применение 15 марта», - цитирует его газета Sabah.
Глава военного ведомства Турции также отметил, что Анкара намерена вместе с Москвой создать координационные центры для мониторинга режима прекращения огня в сирийской провинции Идлмб
Напомним, возобновление российско-турецкого патрулирования в Идлибской зоне деэскалации является одним из пунктов договоренности по урегулированию в Сирии. Соглашение было достигнуто в ходе переговоров президента России и Турции, Владимира Путина и Режепа Тайипа Эрдогана. Документ также включает в себя пункты о введении режима прекращения огня и создания коридора безопасности.
Путин и Эрдоган после переговоров в Москве.
ИСТОЧНИК KP.RU
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