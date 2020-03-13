2020-03-13T15:55:18+03:00
Политика

Турция и Россия начнут патрулировать сирийскую трассу М-4 с 15 марта

Соглашение было подписано в ходе переговоров в Анкаре [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Турция и Россия начнут патрулировать сирийскую трассу М-4 с 15 мартаТурция и Россия начнут патрулировать сирийскую трассу М-4 с 15 мартаФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В ходе переговоров по Идлибу в Анкаре в пятницу, 13 марта, турецкая и российская стороны подписали документ о патрулировании 70-километрового участка сирийской трассы М-4, которое начнется с 15 марта. Об этом сообщил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

«Подготовленный документ был подписан двумя сторонами, он вступил в силу. Мы увидим первое применение 15 марта», - цитирует его газета Sabah.

Глава военного ведомства Турции также отметил, что Анкара намерена вместе с Москвой создать координационные центры для мониторинга режима прекращения огня в сирийской провинции Идлмб

Напомним, возобновление российско-турецкого патрулирования в Идлибской зоне деэскалации является одним из пунктов договоренности по урегулированию в Сирии. Соглашение было достигнуто в ходе переговоров президента России и Турции, Владимира Путина и Режепа Тайипа Эрдогана. Документ также включает в себя пункты о введении режима прекращения огня и создания коридора безопасности.

Путин и Эрдоган после переговоров в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Война в Сирии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Внук Мухаммеда Али признался за кого будет болеть в схватке Нурмагомедов – Макгрегор
Клип группы Little Big стал самым популярным среди всех участников Евровидения
«Горячая линия» по коронавирусу в Москве: 13 тысяч звонков, 5 тысяч выданных больничных листов
Конфискованные у коррупционеров деньги идут на выплату страховых пенсий
ЦБ облегчил банкам выдачу валютных кредитов производителям лекарств
В России выявлено 11 новых случаев заражения коронавирусом
В Москве эвакуируют Басманный суд и торговый центр "Мега"
Турция и Россия начнут патрулировать сирийскую трассу М-4 с 15 марта
Депутаты предложили создать новые кризисные центры для женщин
Минздрав РФ рассказал о состоянии зараженных коронавирусом
В Греции отменили эстафету Олимпийского огня из-за распространения коронавируса
В России выписали восьмерых пациентов с коронавирусом