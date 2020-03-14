«Время прощаться. Спасибо»: Французский биатлонист Мартен Фуркад объявил о завершении карьеры

14 Март 2020 2020-03-14T05:33:15+03:00

Пятикратный олимпийский чемпион поблагодарил всех – товарищей по команде и соперников, болельщиков и журналистов

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Французский биатлонист, пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад объявил о завершении спортивной карьеры по окончании сезона.

«Есть решения, которые меняют твою жизнь», - написал 31-летний француз на своей странице в Facebook.

Он отметил, что за время своей карьеры «исполнил свои мечты и испытал самые прекрасные эмоции», «сражался и побеждал, страдал, падал и поднимался». По словам Фуркада, он «оставляет позади часть жизни», но «воодушевлен всем, что еще предстоит построить».

«Спасибо моим соперникам и товарищам по команде. Спасибо моей команде и СМИ. Спасибо всем болельщикам во Франции, России, Германии, Норвегии, Чехии, Италии и других странах. Вы превратили мою карьеру в коллективную гонку. Время прощаться. Спасибо вам», - завершил спортсмен, который завоевал пять золотых медалей на Олимпийских играх, 13 высших наград на чемпионатах мира и семь раз выигрывал Кубок мира по биатлону.

Последним стартом для Мартена Фуркада станет гонка преследования на этапе Кубка мира в финском городе Контиолахти, которая завершит нынешний сезон, передает ТАСС.

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ИСТОЧНИК KP.RU