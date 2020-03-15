Яценюка в медицинской маске и под руки доставили в киевскую клинику

15 Март 2020 2020-03-15T15:28:20+03:00

Пресс-секретарь экс-премьера подтвердила визит политика в медучреждение, но утверждает, что с политиком «все в порядке»

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Бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка в обессиленном состоянии, в медицинской маске, привезли в киевскую клинику «Борис».

Украинское издание «Обозреватель» со ссылкой на очевидца сообщает, что личный автомобиль политика Toyota Sequoia подъехал к черному входу поликлиники. Охранник также был в медицинской маске и придерживал Яценюка, помогая ему дойти до медучреждения.

Пресс-секретарь экс-премьера Ольга Лапло подтвердила, что Яценюк был в клинеке, но заверила, что с ним «все в порядке» и его визит в медучреждение «не связаны ни с одним ОРЗ». «Это была плановая процедура, которая не имеет ничего общего с диагностикой вирусного заболевания», - сообщила она.

Сайт kp.ru писал, что накануне бывшему президенту Украины Петру Порошенко пришлось прервать лечение в одной из клиник Мадрида из-за частичной приостановки авиасообщения между Украиной и охваченными коронавирусом COVID-19 странами Европы.

ИСТОЧНИК KP.RU