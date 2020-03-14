2020-03-14T20:53:35+03:00
Политика

Между тюрьмой и коронавирусом: Порошенко намерен срочно вернуться на Украину

Экс-президент незалежной уехал в Испанию в преддверии допроса в Госбюро расследований
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Бывший президент Украины Петр ПорошенкоБывший президент Украины Петр ПорошенкоФото: REUTERS
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Бывший президент Украины Петр Порошенко, который находится на лечении в одной из испанских клиник, собирается в срочном порядке вернуться на родину, где временно приостанавливают пассажирское авиасообщение со всеми странами из-за опасности коронавируса.

«В связи с закрытием авиасообщения он сейчас рассматривает возможность вылететь в Киев, прервав курс досрочно», - передает «Страна.ua» слова источника в партии «Европейская солидарность».

Как писал сайт kp.ru, в пятницу, 13 марта, экс-президента в очередной раз вызвали на допрос без уточнения, по какому делу его собираются допрашивать. Ряд украинских СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили, что сразу после допроса Порошенко грозит арест. В свою очередь адвокат экс-президента заявил, что политик не сможет приехать в Госбюро, поскольку его нет в стране.

С воскресенья, 17 марта, незалежная «полностью ограничивает» пассажирское авиасообщение и закрывает границу для иностранных граждан. В связи с этим украинский лидер Владимир Зеленский попросил украинцев, которые хотят попасть домой раньше апреля, успеть вернуться из заграницы в течение ближайших трех суток. Позже украинское правительство сообщило, что обеспечит неотложную эвакуацию граждан из зоны вспышки COVID-19 - Италии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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