Чемпион мира по кайтсерфингу рассказал про свой коронавирус: Врачи сказали - я выздоровею

15 Март 2020 2020-03-15T18:42:58+03:00

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Чемпион мира по кайтсерфингу Петр Тюшкевич, заболевший коронавирусом COVID-19, рассказал из инфекционной больницы о своем самочувствие.

«Заболел в общем коронавирусом) лежу в инфекционке. Теперь вы знаете этого счастливчика, одного из официальных 50 случаев заражения по России (…) но не переживайте врачи сказали, так как у меня еще много туалетной бумаги, то я выздоровею», - пошутил он в Insgram.

В своем сообщении спортсмен посоветовал людям не паниковать, но постараться поменьше ходить в публичные места и оставаться дома, чтобы не заразиться коронавирусом.

petertyushkevich Заболел в общем короновирусом) лежу в инфекционке. теперь вы знаете этого счастливчика, одного из официальных 50 случаев заражения по России но не переживайте врачи сказали, так как у меня еще много туалетной бумаги, то я выздоровею Паники нет, но на самом деле старайтесь ПОМЕНЬШЕ ХОДИТЬ В ЛЮДНЫЕ МЕСТА И ПОСИДИТЕ ДОМА, потому что вы точно НЕ хотите им заразиться)

По последним данным в России проведено более 95 тысяч исследований на коронавирус, было зарегистрировано 63 случая коронавирусной инфекции. Из больницы по выздоровлению ранее были выписаны три человека, также выписаны граждане России, эвакуированные из Японии, с лайнера Diamond Princess. В Москве у трех заболевших сегодня получен первый отрицательный результат на коронавирус. Еще у 14 человек наблюдается ослабление симптомов

ИСТОЧНИК KP.RU