Идут на поправку: У трех заболевших в Москве первый отрицательный результат на коронавирус

По последним данным в Москве зафиксировано 33 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Первый заболевший Давид Беров выписан из больницы после полного выздоровления 7 марта. Остальные сейчас находятся в стационарах. Хорошие новости пришли в воскресенье, 15 марта. Сразу три пациента с диагнозом коронавирус активно идут на поправку.

- Были получены первые отрицательные результаты анализов на коронавирус, что может быть показателем выздоровления, - сообщила "Комсомолке" заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. - Если последует повторный отрицательный результат при следующем тесте, это будет означать выздоровление и скорую выписку. Остальные также пока находятся в больницах города, 14 из них уже идут на поправку – наблюдается ослабление симптомов, температура не поднимается выше 37 градусов, состояние удовлетворительное.

С выпиской пациентов, получивших первые отрицательны анализы на коронавирус медики не спешат. Это возможно только при наличии двух отрицательных результатов тестов на вирус COVID-19 и отсутствии других симптомов болезни.

- Пациенты находятся в медицинском комплексе в Коммунарке, а также в первой и второй инфекционных больницах. Еще один пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией, ребенок, находится в больнице имени Башляевой. Он является только носителем вируса. У него полностью отсутствуют симптомы – нет ни температуры, ни других проявлений болезни, - сообщила Анастасия Ракова.

По словам врачей, ребенок чувствует себя хорошо, активен и проявляет хороший аппетит. В больнице он находится с мамой, у которой коронавирус не подтвердился.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции нового типа началась в декабре 2019 года в китайской провинции Хубэй. Помимо Китая случаи заболевания коронавирусом зарегистрированы еще в 126 странах. Согласно последним данным заразились свыше 156 500 человек, более 5800 скончались.

По последним данным, в России коронавирус выявлен у 63 человек. Большинство из них заразились во время туристических поездок. Только трое подцепили вирус в России, заразившись от других носителей.

Распространение коронавируса в мире: Хроника.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/766297" frameborder="0"></iframe> Как правильно мыть руки.Лучший способ защититься от коронавируса - чаще мыть руки. Только делать это нужно не только часто, но и правильно. Но что значит «правильно»?

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