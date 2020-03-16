Больше половины тяжелобольных пациентов с коронавирусом во Франции - люди до 60 лет

16 Март 2020 2020-03-16T06:36:19+03:00

Во Франции 300 пациентов получили осложнения при заражении и находятся в реанимации

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Во Франции опровергли данные, что тяжелые последствия от коронавируса могут быть только у пожилых пациентов. В национальном агентстве здравоохранение свели все данные по числу инфицированных и сообщили - в отделениях интенсивной терапии находятся почти 300 человек. Это те, у кого вирус вызвал серьезные проблемы со здоровьем.

- Позвольте мне напомнить вам, что более 50% людей в реанимации моложе 60 лет, - сказал глава национального агенства здравоохранения Джером Саломон на пресс-конференции, его слова приводят CNN.

Всего во Франции коронавирус подтвержден у 5423 человек, 127 смертей.

Больше всего новых случаев заражения медики подтверждают в Италии - за сутки 15 марта 368 новых диагнозов. В Китае для сравнения за 24 часа - 27 случаев. Вирус начал распространяться в Италии около двух недель на назад, за это время заражены свыше 24 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU