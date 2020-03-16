Курс доллара на 17 марта: официальные данные ЦБ РФ

16 Март 2020 2020-03-16T12:53:24+03:00

В ночь на понедельник, 9 марта, баррель сырья марки Brent подешевел почти на треть, из-за чего курс рубля сильно упал Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Центральный банк России повысил курс доллара на 17 марта до 74,1262 рубля, сообщается на сайте ЦБ.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что курс доллара превысил 74, увеличившись на рубль.

На сайте также писали, что в начале торгов на Московской бирже утром 16 марта курс доллара вырос на 1,39 руб - до 73,99 рублей.

Отмечалось, что российский рынок акций начал понедельник снижением на 4% по основным индексам.

На сайт kp.ru также писали, что нефть марки Brent снизилась на 3% в связи с опасениями за спрос на сырье, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9:50 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снизилась на 5,26% и составляла $32,07 за баррель. Цена майских фьючерсов на нефть марки WTI снизилась на 3,67% и достигла отметки в $30,93 за баррель.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/765374" frameborder="0"></iframe> Минфин продаст валюту, чтобы компенсировать обвал цен на нефть.Федеральный бюджет России недополучил доходы

ИСТОЧНИК KP.RU