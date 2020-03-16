На Украине приостанавливается работа метро и междугороднее сообщение

16 Март 2020 2020-03-16T19:40:01+03:00

Изменить размер текста: A A

Украина временно приостанавливает междугороднее сообщение и закрывает метрополитен в рамках недопущения распространение коронавируса Covid-19. Об этом в понедельник сообщил президент страны Владимир Зеленский.

"Министерству инфраструктуры - с 12 часов дня 18 марта 2020 года запретить железнодорожное, авиа - и автобусное междугороднее и межобластное пассажирское сообщение, запретить работу метрополитенов", - сказал глава государства в обращении к населению.

Он добавил, что перевозки в пределах населенных пунктов могут осуществляться, но есть ограничения - до 10 человек в маршрутных такси и до 20 человек в троллейбусах, автобусах и вагонах трамвая.

Также с 17 марта запрещена работа учреждений культуры, торгово-развлекательных центров, фитнес-центров, ресторанов и других подобных заведений. Кафе могут готовить еду, но доставлять ее обязательно нужно на дом клиентам.

Массовые мероприятия с участием более десяти человек проводить нельзя. Это касается в том числе религиозных обрядов и церемоний. Гражданам, которые получают пенсию менее 5 тысяч гривен, выделят доплату в размере одной тысячи гривен. Перечень поручений Зеленского приводится на сайте телеканала "112 Украина".

На настоящий момент на Украине подтверждено всего пять случаев заражения коронавирусом. Сайт kp.ru писал, что первых потенциальных носителей инфекции в стране встретили камнями и палками. На автобус с эвакуированными из Китая людьми набросились, боясь распространения заболевания.

Карта распространения коронавируса

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/762332" frameborder="0"></iframe> На Украине забросали камнями «чумной рейс» из Уханя.Вряд ли эвакуированные из Китая украинцы ожидали, что на родине их атакуют свои же земляки. Вот такая Полтавская битва…

ИСТОЧНИК KP.RU