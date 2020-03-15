2020-03-15T08:31:10+03:00
Коронавирус Covid-19

Китайский коронавирус в мире, последние новости на 15 марта 2020 года: Россия, Турция, Украина и Дания отвернулись от зараженной Европы

Мы собрали последние новости о распространении китайского коронавируса на 15 марта 2020 года [видео, инфографика]
Григорий ЛЕОРДА
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Некоторые страны закрыли границы, чтобы не допустить вирус на свою территорию.Некоторые страны закрыли границы, чтобы не допустить вирус на свою территорию.Фото: REUTERS
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Последние недели новости из Европы были все тревожнее. В некоторых странах коронавирус распространяется очень быстро. Опасаясь осложнения ситуации на своих территориях власти ряда стран приняли решение ограничить въезд и выезд граждан.

Так Турция до 17 апреля прекратила авиасообщение с Китаем, Ираном, Ираком и доброй частью Европы. Люди, прилетевшие из стран, входящих в черный список, не смогут пересечь границу.

С 16 марта Украина на две недели закрывает въезд для иностранцев. В Незалежной все это время будут ждать лишь своих. Об этом объявил Владимир Зеленский. Не ждут иностранцев и в Дании. Правда там решили ограничения ввести на месяц – до 14 апреля.

По подобному пути пошла и Норвегия с Латвией. Испания к такому решению только готовятся, сообщает местная пресса со ссылкой на источники.

Ради безопасности своих граждан на вынужденные меры пошли и в России. Оперативный штаб принял решение ограничить авиасообщение со всеми странами Евросоюза, а также с Норвегией и Швейцарией, которые входят в Шенген.

Отметим, что запрет не касается рейсов из Москвы в столицы всех государств. В ближайшее время полеты будут выполняться только в статусе чартерных рейсов. При этом на самолеты, летящие из Старого Света в Россию, будут регистрировать лишь граждан РФ, из России в Европу – только граждан ЕС, Норвегии и Швейцарии.

Накануне в России было выявлено еще 14 новых случаев заражения коронавирусом. Большая часть зараженных находятся в Москве и ее области. Два человека из Кемеровской и один из Калининградской областей. Таким образом, число заболевших увеличилось до 59 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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