Синоптики рассказали о погоде в Москве во вторник 17 марта

17 Март 2020 2020-03-17T08:28:11+03:00

Синоптики общеают облачную погоду без существенных осадков и до плюс 5-7 градусов тепла в Москве 17 марта Фото: Олег ЗОЛОТО

В столице не будет существенных осадков, воздух прогреется до плюс 7

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Синоптики обещают облачную погоду без существенных осадков в Москве 17 марта. При этом столбик термометра поднимется до плюс 5-7 градусов в столице и до плюс 3-8 градусов в области.

Погодные условия будет определять гребень антициклона. Столицу также ожидает юго-западный ветер, скорость которого будет составлять 3-8 м/с, а атмосферное давление составит 753 мм ртутного столба, сообщил РИА Новости специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Напомним, что на предыдущей неделе столицу поочерёдно накрывали зимний снегопад и шквалистый ветер и шторм, в котором погиб один человек, ещё один был ранен.

На сайте kp.ru также сообщалось о погодных аномалиях в других регионах России. Так, на юге европейской части России произошёл перепад температур в 15-20 градусов. В Омск, Томск, Новосибирск и Красноярск на этой неделе придёт небывалое тепло. Тем временем в Адыгею, Крым, Краснодарский край и на запад Ставрополья придут северные воздушные массы и заморозки.

ИСТОЧНИК KP.RU