2020-03-17T13:58:10+03:00
Общество

Путин о долгах по зарплате: "Каждый руководитель компании должен понимать, что санкции неотвратимы"

Генпрокурор Краснов сообщил, что задолженности погашены перед 460 тысячами работников на сумму свыше 20 миллиардов рублей
Ася КУЗНЕЦОВА
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Президент России Владимир Путин 17 марта выступил на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры России по итогам её работы за 2019 годПрезидент России Владимир Путин 17 марта выступил на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры России по итогам её работы за 2019 годФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Президент России Владимир Путин 17 марта выступил на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры России по итогам её работы за 2019 год.

На нём Генпрокурор России Игорь Краснов сообщил, что благодаря органам прокуратуры долги по зарплате были погашены перед 460 тысячами работников на сумму свыше 20 миллиардов рублей.

Президент Путин заявил, что касаемо вопроса о долгах по зарплате каждый руководитель компании должен понимать, что санкции неотвратимы.

Напомним, сайт kp.ru сообщал о совещании Путина с правительством о развитии рынка жилья. Также уточнялось, что на совещании с членами кабинета министров выступят с докладом вице-премьер Марат Хуснуллин и председатель Центробанка Эльвира Набиуллина. На совещании также будут рассмотрены и другие актуальные вопросы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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