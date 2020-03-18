Глава Сбербанка рассказал о возможных сценариях экономического кризиса

18 Март 2020 2020-03-18T02:23:13+03:00

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Глава Сбербанка Герман Греф не считает, что экономическая ситуация в стране повлияет на выполнение обязательств банка перед клиентами и ЦБ.

На экономику оказывают влияние скачки курса рубля, которые реагируют на изменения стоимости нефти, но не меньшее ситуация в России и в мире зависит от пандемии. Из-за коронавируса закрываются целые страны, в России закрыли границы для всех иностранцев, временно прервали аваисообщение с другими государствами, чтобы не допустить еще большего распространения инфекции. Изоляция сказывается на многих сферах экономики, наиболее пострадавшими считаются авиакомпании, туристические компании.

В Сбербанке разработали три стрессовых сценария экономического кризиса. Самый критический из них предусматривает продолжение падения курса рубля и стоимости нефти.

- Во всех трех сценариях я вижу, что для нас – для Сбербанка и для наших клиентов – каких-то драматических последствий нет,- приводит слова Грефа "Ведомости".

ИСТОЧНИК KP.RU