2020-03-18T07:34:39+03:00
Общество

Роструд назвал регионы, где чаще всего устраиваются на работу с помощью службы занятости

Наибольшее количество трудоустроенных оказалось в Ростовской области
Елена АКИМОВА
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Всего в 2019 году через центры занятости смогли найти работу 1,1 млн человекВсего в 2019 году через центры занятости смогли найти работу 1,1 млн человекФото: Иван ВИСЛОВ
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Роструд назвал регионы, где по итогам четвертого квартала 2019 года службе занятости удалось устроить наибольшее количество соискателей на работу. В лидерах оказалась Ростовская область.

Активнее всего проводилась работу в данном регионе. В указанный период в Центр занятости населения поступило (ЦЗН) 161,5 тысяч заявок, найти подходящую работу удалось для 87,3 тысяч человек.

На второй строчке в рейтинге эффективности Дагестан. Здесь сотрудникам службы удалось трудоустроить 64 тысяч человек, все было получено 77,5 тысяч заявок.

На третьей позиции Воронежская область, из 74 тысяч обращений были закрыты 55,9 тысячи. А замыкают пятерку лидеров Краснодарский край (54 тыс. из 166,7 тыс.) и Алтайский край (45 тыс. из 84 тыс.).

Рейтинг регионов, где реже всего трудоустраиваются через ЦЗН:

Ингушетия - 107 человек из 17,4 тыс. заявок,

Чукотка - 188 человек из 1,5 тыс.,

Магаданская область - 974 из 4 тыс.,

Ненецкий АО - 1,5 тыс. из 3 тыс.,

Республике Алтай - 2 тыс. из 8,8 тыс.

Если говорить в целом об итогах 2019 года, то всего в России были трудоустроены 1,1 млн человек, заявки на поиск работы оставляли почти 2,8 млн человек, пишет RT.

Ранее эксперты посчитали зарплаты россиян и назвали регионы, где они самые высокие. Первое место в рейтинге занимает Чукотка – тут высоким доходом могут похвастаться 32 процента населения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Новости 24
Роструд назвал регионы, где чаще всего устраиваются на работу с помощью службы занятости
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