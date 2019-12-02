Названы регионы с самым высоким уровнем зарплат

СЕГОДНЯ 04:47 2019-12-02T04:50:31+03:00

В регионах-лидерах зарплатой в 100 тысяч рублей могут похвастаться больше 30 процентов жителей

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Аналитики посчитали, в каких регионах много жителей с высокими зарплатами. Под высокими понимали доход от 100 тысяч рублей в месяц. Исследование РИА Новости показывает, что «индекс Джини», то есть разница в доходах самых богатых и самых бедных жителей, в России равен 0,4. Чем выше эта цифра, тем очевиднее дистанция от одного полюса до другого. Для сравнения, в странах Европы этот показатель не превышает 0,35, а в США составляет 0,45.

По данным исследователей 7 процентов работников получают зарплату в 100 тысяч рублей. При этом только в шести регионах доля таких работников превышает 20 процентов. В почти половине регионов страна работников с зарплатой в 100 тысяч всего по 2,5 процента.

Первое место в рейтинге занимает Чукотка – тут высокими зарплатами могут похвастаться 32 процента населения. Чуть меньше, 31,7 процент, в Ямало-Ненецком автономном округе. Исследователи отмечают, что число обеспеченных жителей в этом регионе увеличилось, в 2018 году таких было всего 27 процентов. Тройку лидеров замыкает Москва, где 100 тысяч зарабатывают 27,4 процента жителей.

На обратном конце списка Кабардино-Балкария, где меньше всего людей с высокими зарплатами, всего 0,7 процента жителей получают 100 тысяч рублей в месяц.

Ранее Роструд назвал регионы с самыми высокими зарплатными ожиданиями.

ИСТОЧНИК KP.RU