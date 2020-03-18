Роспотребнадзор рекомендовал пенсионерам реже ходить в магазины и банки
Роспотребнадзор рекомендовал россиянам в возрасте 60 лет и старше сократить количество поездок на общественном транспорте, походы в магазины, банки и центры госуслуг и другие места большого скопления людей. Такие меры необходимы, чтобы минимизировать риски распространения коронавирусной инфекции.
В ведомстве советуют ограничить общение с родственниками, которые недавно вернулись из-за границы, а также особе внимание уделять личной гигиене.
Люди "серебряного возраста" старше 60 лет - в особой группе риска. Именно у пожилых из-за нагрузки на иммунную систему возможны осложнения, в частности и такие, как вирусная пневмония. Эти осложнения и несвоевременное обращение к врачам могут привести к самым печальным исходам.
Графика Роспотребнадзора.
- Часто мойте руки с мылом, гигиена очень важна для Вашего здоровья. Не трогайте грязными руками лицо, рот, нос и глаза – так вирус может попасть в организм. При кашле или чихании прикрывайте рот и нос одноразовыми бумажными платочками. Не ленитесь дезинфицировать предметы, которыми приходится пользоваться чаще всего - сотовые телефоны, сумки, кошельки. Берегите себя и будьте здоровы, - рассказали в Роспотребнадзоре.
Напомним, если вы почувствовали ухудшение самочувствия, как можно скорее обратитесь за квалифицированной медицинской помощью к врачам.
Согласно данным на 17 марта, в России сохраняется более благоприятная обстановка по коронавирусной инфекции, чем в других странах. Общее число заболевших составляет всего 114 человек. Российские врачи успешно излечили от вируса многих людей, у которых был положительный тест на covid-19.
ИСТОЧНИК KP.RU
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